深圳市委書記：讓企業家放心發展

深圳市委書記孟凡利今日（8日）在2023深圳全球招商大會上表示，只要有好項目，深圳一定有地有房可以用。凡是市場能自主調節的就讓市場調節，凡是企業能干的就讓企業干。他表示，讓企業家們放心發展，放手拼搏。

據內媒《南方都市報》報道，孟凡利在致辭中向廣大企業、企業家作出鄭重承諾。堅持政策和工作一起抓，把支持、服務企業發展時刻放在心上，落在事上，讓企業家們放心發展，放手拼搏。要全要素提供保障。包括材料、土地產房各種要素保護，和穩價格降成本的工作，持續改善企業發展所需各種配套條件。

孟凡利表示，深圳雖然土地面積不是太大，但是只要有好項目，深圳一定有地有房可以用。

孟凡利提到，全方位優化環境，落實優化市場化、法治化、國際化一流營商環境有關政策措施等，不斷激發產業發展活力、動力等。堅持市場化，凡是市場能自主調節的就讓市場調節，凡是企業能干的就讓企業干；堅持法治化，讓企業和群眾簡單高效能把事情辦好，為市場主體提供全方位法治保障；堅持國際化，努力實現商品、資本、人才等跨境跨國便捷流動，讓大家在深圳工作生活軟硬環境高品質便利化。

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責任編輯：尹航

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