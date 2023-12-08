政治局會議釋政策加力信號 明年GDP目標料不下調

▲ 市場認為政治局會議釋出明年政策加力的信號。（配圖）

中央政治局會議強調明年經濟工作堅持以進促穩，提出強化宏觀調控、財政政策加力等，分析認為這傳遞出明年政策繼續擴張的信號，GDP目標料不會調低。

渣打銀行大中華及北亞首席經濟師丁爽指，財政政策「適度加力」說明不會是一個很大的刺激，但也不會比今年收縮，會是一個擴張的態勢。貨幣政策方面，也不可能與財政政策背離，會相對比較寬鬆，但不會大放水。他認為這意味著「明年增長目標至少應該不會調低，宏觀政策也會保持一定支撐力度」。

華泰資產首席經濟學家王軍同樣提到，預計宏觀政策會繼續擴張，明年的經濟增長目標不會定得太低。會議提到要增強宏觀經濟政策取向的一致性，預計是要解決各個部門、各項政策鬆緊不一、互相矛盾的地方，預計未來取向上要以促進經濟增長、擴大內需為最優先級別。

高盛則認為中國2024年經濟增長目標將設定在5%左右，即與今年相同，因有助於降低市場對經濟的悲觀預期。該看法與多中國國內券商的觀點相似，粵開證券首席經濟學家羅志恆在最新的研報中指，維持5%左右的目標有必要，沒有一定的經濟增速，將令實體經濟低迷、資本市場不振，經濟金融社會難以穩定。

至於今年會議提到的以進促穩、先立後破如何解讀，市場整體解讀傾向正面，丁爽指，這更多是從防範風險的角度來講，是更加審慎的做法，因為先破後立的話，成本就會比較大。另一分析人士指，按照漢語的邏輯，重點應該在「進」、在「立」，重點是發展，不去激化和刺破矛盾。

責任編輯：陳建錫