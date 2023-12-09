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內地11月CPI按年降0.5% 分析指需求仍低迷

經濟脈搏 10:51 2023/12/09

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11月份，內地居民消費價格（CPI）按年下降0.5%，為3年來最大單月降幅

11月份，內地居民消費價格（CPI）按年下降0.5%，為3年來最大單月降幅；按月降0.5%。1—11月平均，內地CPI按年上漲0.3%。工業生產者出廠價格（PPI）按年下降3%，降幅比上月擴大0.4個百分點；按月下降0.3%。1—11月平均，PPI按年下降3.1%。

分析認為，這表明通縮壓力加大，需求仍低迷，也凸顯宏觀政策進一步加大支持力度的重要性。

核心CPI按年增0.6%

11月份，食品價格下降4.2%，非食品價格上漲0.4%；消費品價格下降1.4%，服務價格上漲1%。

11月份，PPI按年下降3%，降幅比上月擴大0.4個百分點；按月則減0.3%。1—11月平均，PPI比上年同期下降3.1%。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，11月份，受食品、能源價格波動下行等因素影響，CPI有所下降；扣除食品和能源價格的核心CPI按年增0.6%，漲幅與上一個月相同，繼續保持溫和上漲。PPI方面，受國際油價回落、部分工業品市場需求偏弱等因素影響，全國PPI按月由平轉降，按年降幅擴大。

經濟學人智庫分析師徐天辰指出，通脹下跌主要受全球能源價格下滑、冬季旅遊熱潮消退以及長期供應過剩共同作用的結果。CPI按年為負、核心CPI小幅為正，足以警示決策者。明年下行壓力將持續加大，因為開發商和地方政府持續去槓桿，而且全球經濟增長預計放緩。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟稱，CPI持續走低可能誇大中國的通縮風險，CPI近期跌勢主要受食品和能源價格大跌拖累。核心CPI按年漲幅和上月一致，意味著需求仍低迷，這應該成為中國政策的一個重心所在。

政治局會議釋政策加力信號 明年GDP目標料不下調

責任編輯：尹航

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