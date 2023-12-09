美國參議員指控「中國大蒜用糞便施肥 有重大國安風險」

▲ 「牛彈琴」發文稱，這是戴著有色眼鏡的指控

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）指控中國大蒜不安全，理由是生產方法不衛生——以糞便施肥，構成重大國安風險，他呼籲美國商務部展開調查。有官方背景的微信公眾號「牛彈琴」發文稱，這是戴著有色眼鏡的指控，什麼事都要聯繫到意識形態。

「牛彈琴」引述英國廣播公司（BBC）報道稱，史考特寫信給美國商務部長雷蒙多，聲稱中國大蒜不安全，理由是生產方法不衛生，「外國種植大蒜的質量和安全，存在嚴重的公共衛生問題——最明顯的是中國共產黨種植的大蒜。共產主義中國擁有最大的市場份額，每年在美國進口大蒜方面排名第一」。

「牛彈琴」說，什麼事都扯上意識形態，這是一封戴著有色眼鏡的信函。

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至於聲稱中國大蒜不安全的證據，史考特提到，中國用人類糞便給大蒜施肥，在這樣的污水中種植大蒜，以及在進入美國市場之前剝離大蒜根部，使其看起來更具吸引力。

史考特說，大蒜是一種廣泛用於烹飪的食品，其完整性和安全性對美國人至關重要。為維持強大穩定的經濟、國內穩定和社會繁榮，以及社會和國家安全，我們必須確保向所有美國人提供食品的質量。如果食物不安全，就不能指望軍人能夠捍衛國家利益。他呼籲美國商務部展開調查。

「牛彈琴」引述BBC的報道還說，加拿大魁北克麥吉爾大學2017年曾發表的文章指出，人類糞便和動物糞便都是有效肥料，用這些糞便給農作物施肥，聽起來不那麼吸引人，但比想象中更安全。

責任編輯：尹航

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