劉元春：居民資產負債表調整近尾聲 需政策促增收入

上海財經大學校長劉元春昨日（9日）在一個論壇上表示，當前居民資產負債表的深度調整已近尾聲，此時如果推出增加居民收入的政策，對於消費的全面修復將非常有效。

劉元春呼籲此時增加居民收入

據內媒報道，劉元春表示，過去幾年，居民資產負債表出現劇烈調整，這種調整不僅來源於資本市場的持續下降，也源於房地產市場深度變異和居民對未來收入變化的預期。居民資產負債表重構時，怎麼能讓老百姓安心、積極消費，是其中的大文章，未來可通過組合性的政策，利用「組合拳」來起到緩解、平衡的作用。

不過，他指出，有研究表明，居民資產負債表的深度調整已近尾聲。一是居民存款增速開始出現下降；二是近兩個月居民大規模購買黃金的速度開始放緩。他認為，此時如果在增加居民收入上給予政策支持，對於消費的全面修復將非常有效。

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劉元春還表示，要真正了解市場主體在當下和未來的行為模式，必須了解「三張表」，即政府資產負債表、企業資產負債表、居民資產負債表，以及資產負債表的調整對相應的經濟行為產生什麼樣的衝擊。

預計明年政府資產負債表有結構性調整

談及政府資產負債表，劉元春表示，從官方數據來看，中國目前的負債率50.4%，依然低於全世界水平，依然在60%安全線內。盡管由於投融資平台的貸款和地方政府大量的隱形債務、非規范性債務，導致目前地方財政出現很多問題，從而使今年積極的財政政策出現踏空現象，但要對明年有信心。

明年廣義的、積極的財政政策全面回歸，是明年經濟向好的一個最重要的政策因素。今年，通過「一攬子」化債方案，同時通過相應的財政政策的調整、對赤字規模的調整，特別是對於債務結構的調整，明年不會重蹈今年的覆轍，會切實關注地方政府的流動性，使地方政府恢復傳統的功能。用中央政府債務率的提升來填補地方政府債務的空缺，從而使積極的財政政策進一步加力提效得到全面落實，是明年最重要的一個政策利好，因此會看到政府資產負債表出現結構性調整。

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談及企業資產負債表變化，劉元春表示，第一要關注製造業​​​​​，第二要關注房地產，在邊際上還應該關注小微企業的資產。其中，製造業在三季度開始出現庫存增加提速的過程，此前中國連續兩年的去庫存結束了。「全世界以及中國庫存周期的反轉是明年中國經濟修復的一個非常重要的動力。」

責任編輯：尹航

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