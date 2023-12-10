中國經濟 | 「先立後破」要「立」什麼「破」什麼？ 央視發聲

▲ 明年經濟工作要堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」

上週召開的中央政治局會議提出，明年經濟工作要堅持「穩中求進、以進促穩、先立後破」。如何理解進和穩、破和立這兩組詞？官媒央視作出解釋。

穩：只有保持經濟在合理區間內發展，充分保障就業民生，才能從容化解風險挑戰，在國際競爭中獲得優勢。簡言之，「穩」是「進」的重要基礎。

本次中央政治局會議提出一系列舉措，扭住「穩」的關鍵點：繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策；增強宏觀政策取向一致性；鞏固外貿外資基本盤；持續有效防范化解重點領域風險；堅決守住不發生系統性風險的底線等。

進：是「穩」的目標，也為中國經濟之「穩」提供持久的動力。正所謂「逆水行舟，不進則退」。

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會議對「進」的發力點也進行了具體部署：

產業——要以科技創新引領現代化產業體系建設，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平

民生——要著力擴大國內需求，形成消費和投資相互促進的良性循環

改革——要深化重點領域改革，為高質量發展持續注入強大動力

各方面普遍認為，今年中央再次強調「穩中求進」，並提出「以進促穩」，說明「穩的基調更加明確」。

至於「立」與「破」，2022年全國兩會上，習近平在講到實現「雙碳」目標「要先立後破，而不能夠未立先破」時曾說，「不能把手裡吃飯的家伙先扔了，結果新的吃飯家伙還沒拿到手，這不行。」

這就闡明「破」之前需先想好怎麼「立」。具體到經濟工作上，要破掉舊的經濟發展方式、處於衰退階段的行業，但「破」的過程中要注意度的把握，要先把以科技創新為引領的新的經濟拉動能力「立」起來。

責任編輯：尹航

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