稱防境外竊密 國安部排查地理資訊系統軟件

▲ 國安部指有境外組織利用地理軟件收集中國敏感地理數據。圖為中國國防科技大學。（配圖）

國家安全部表示，國內有關重要產業領域使用的境外地理資訊系統軟體，發現存在搜集外傳資料情況。國安機關已進行排查治理，及時消除重大洩密隱患。

國安部表示，地理信息數據既是重要的戰略性數據資源，又是新型生產要素，可廣泛應用於能源電力、智能網聯汽車等行業領域及日常快遞網購、外賣送餐、等生活場景。但一些別有用心的組織和人員，卻利用地理信息系統軟件，企圖竊取涉密敏感地理信息數據，對中國家安全帶來了威脅和隱患。

個別境外組織、機構和人員盯上這塊「大蛋糕」，企圖利用地理信息系統軟件開展情報竊密活動，手段包括在軟件使用過程中自動連接境外服務器，收集用戶數據等。通過竊取高精度地理信息數據，可還原出中國交通、能源、軍事等重要領域特定區域的三維地貌圖，為偵察監視、軍事行動提供關鍵支持。

近期，國安機關工作發現，國內有關重要行業領域使用的境外地理信息系統軟件存在搜集外傳地理信息數據的情況，部分數據重要敏感，甚至涉及國家秘密，對我國家安全構成嚴重威脅。針對上述情況，國安機關會同有關部門開展地理信息數據安全風險專項排查治理，指導、協助涉事單位開展清查整改。

責任編輯：陳建錫