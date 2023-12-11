  • 26°C
香港時間 : 20231211日 (週一) 16:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

太空競賽拉開序幕 中美為何同時盯上非洲？

國情動向 10:19 2023/12/11

分享：

分享：

中美太空競賽拉開序幕，各自把目光盯向非洲。

隨著中美和美國的太空競賽拉開序幕，非洲日漸成為兩個超級大國競爭的舞台之一，盡管相關領域在當地仍處於起步階段，但已成為地區國家關注及對外進行外交接觸的方向。中國在非洲的佈局已取得了領先，美國則是意識到危機，並尋求加緊與地區國家合作，以遏制中國持續擴大的影響力。

美國和平研究所（USIP）的報告指出，目前20多個非洲國家已開展太空計劃，2020年非洲佔全球太空支出的0.7%。不過，許多地區國家並非尋求參與深空探索或載人航天，而是將太空發展視為實現國家發展目標的一種方式，把空間基礎設施視為解決氣候變化、國家備災和反恐等問題的重要途徑。

「近年來中國已成為非洲的主要合作夥伴。」尼日利亞太空科學家奧尼奧森（Temidayo Oniosun）表示，在通信、觀測、導航和定位等各個領域，中非之間都有很多合作。中國正在為合作夥伴開發衛星、地面站基礎設施，並推動各國採用其北斗衛星導航系統，作為美國全球定位系統（GPS）的替代品。

美國意識到這一點後正加強在非洲的部署，美國太空總署（NASA）一名發言人表示，美國將繼續與新的和現有的夥伴合作，作為與非洲合作的一個例子，NASA正與南非國家航天局（SANSA）規劃在該國半沙漠地區建造新的跟蹤和通信天線站點，以支持阿爾忒彌斯計劃（Artemis Program）和重返月球計劃。

但奧尼奧森認為，美國於太空領域對非洲的戰略，實際上更多的是削弱中國對非洲的影響力，而不是其他任何事，「因為中國正在做太多的事情」。

和平研究所非洲中心副主任薩尼（Joseph Sany）則警告，隨著大國爭奪太空主導權，它們之間發生衝突的風險愈來愈大，「在空間資產對情報收集、通信和軍事行動至關重要的環境中，能力的差異可能會加劇緊張局勢，並創造助長衝突的氣氛」。隨著競爭的加劇，誤解、溝通不暢很容易升級為全面衝突。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 科技戰 外交 軍事 非洲 美國 中國

上一篇文章

美國冀明年初與中國討論軍控 交換導彈發射訊息

下一篇文章

稱防境外竊密 國安部排查地理資訊系統軟件
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款