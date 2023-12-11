太空競賽拉開序幕 中美為何同時盯上非洲？

▲ 中美太空競賽拉開序幕，各自把目光盯向非洲。

隨著中美和美國的太空競賽拉開序幕，非洲日漸成為兩個超級大國競爭的舞台之一，盡管相關領域在當地仍處於起步階段，但已成為地區國家關注及對外進行外交接觸的方向。中國在非洲的佈局已取得了領先，美國則是意識到危機，並尋求加緊與地區國家合作，以遏制中國持續擴大的影響力。

美國和平研究所（USIP）的報告指出，目前20多個非洲國家已開展太空計劃，2020年非洲佔全球太空支出的0.7%。不過，許多地區國家並非尋求參與深空探索或載人航天，而是將太空發展視為實現國家發展目標的一種方式，把空間基礎設施視為解決氣候變化、國家備災和反恐等問題的重要途徑。

「近年來中國已成為非洲的主要合作夥伴。」尼日利亞太空科學家奧尼奧森（Temidayo Oniosun）表示，在通信、觀測、導航和定位等各個領域，中非之間都有很多合作。中國正在為合作夥伴開發衛星、地面站基礎設施，並推動各國採用其北斗衛星導航系統，作為美國全球定位系統（GPS）的替代品。

美國意識到這一點後正加強在非洲的部署，美國太空總署（NASA）一名發言人表示，美國將繼續與新的和現有的夥伴合作，作為與非洲合作的一個例子，NASA正與南非國家航天局（SANSA）規劃在該國半沙漠地區建造新的跟蹤和通信天線站點，以支持阿爾忒彌斯計劃（Artemis Program）和重返月球計劃。

但奧尼奧森認為，美國於太空領域對非洲的戰略，實際上更多的是削弱中國對非洲的影響力，而不是其他任何事，「因為中國正在做太多的事情」。

和平研究所非洲中心副主任薩尼（Joseph Sany）則警告，隨著大國爭奪太空主導權，它們之間發生衝突的風險愈來愈大，「在空間資產對情報收集、通信和軍事行動至關重要的環境中，能力的差異可能會加劇緊張局勢，並創造助長衝突的氣氛」。隨著競爭的加劇，誤解、溝通不暢很容易升級為全面衝突。

責任編輯：陳建錫