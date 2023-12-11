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北方多省暴雪 北京逾200條巴士線停駛或繞道

經濟脈搏 11:35 2023/12/11

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除雪車在北京大興國際機場除雪。

受寒流影響，北方多省快速降溫，華北、黃淮等地區大規模降雪。北京截至今日（11日）上午6時共有206條巴士線採取停駛或繞道措施，部分航班需要取消。

中央氣象台表示，由昨日（10日）晚上至今日上午，華北、黃淮北部及內蒙古中部偏南地區、陝西中北部等地出現中到大雪或雨夾雪，陝西中部、山西南部、河南北部等地部分地區出現暴雪，山西臨汾、河南鄭州等地局地降雪量20至22.4毫米。在北京，截至上午平均降雪量5.1毫米，房山降雪達9.8毫米。

預計本周稍後，中東部地區將出現大規模較強雨雪天氣，內蒙古中部、陝西中北部、華北、黃淮北部等地部分地區有大至暴雪，遼寧東部、吉林東部局地有大暴雪。江淮、江漢東南部、江南大部、貴州東部、華南北部等地將降溫6至8℃，其中，湖南南部、貴州東部、廣西東北部等地部分地區降溫10至12℃。

受大雪天氣影響，北京市內184條巴士線臨時停駛，16氣採取區間措施，6條繞行甩站。地鐵地面線列車提前開啟車廂暖風和電加熱，市區、郊區線路均延長高峰運力投放。航班方面，首都機場今日計劃升降航班1,100架次，運送旅客約15萬人次，截至上午7時，執行84架次，取消59架次。

河南鄭州今日上午全市停課，當日開往北京、濟南、蘭州、太原、成都等方向的部分高鐵列車停駛，機場上午暫停航升降班，在中午11時左右恢復。

另外，山西二廣高速G55原平至崞陽段昨日因大雪導致多車連環追撞，造成至少1人死亡、6人受傷。

責任編輯：陳建錫

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