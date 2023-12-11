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產能過剩加訂單減少 內地光伏業傳醞釀大裁員

經濟脈搏 13:06 2023/12/11

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內地光伏行業傳出即將大裁員。

在產能過剩、訂單減少，加上銷售淡季等負面因素影響下，內地光伏行業傳正醞釀一波大規模裁員，尋求在即將來臨的行業寒冬中率先降低成本自救。

華夏能源網上周末引述一份網傳的企業大裁員統計表，指表上詳細列明了十數家光伏企業的減產、關停、裁員等計劃，甚至具體到裁員人數和比例，多家主流大廠均在其中。牽涉其中的企業遍及河北、內蒙、雲南、江蘇、浙江、陝西、安徽、四川等不同省份。該網向業界求證，多名業內人士稱資訊可信度較高。

一名河北某光伏製造企業的人士透露，該廠拉晶（光矽材料製造工序）產能停了一半，車間以前是三班倒，現在變成四班倒，「員工請假就批、想休幾天休幾天」。他有不少相熟的朋友在其他省份從事光伏製造，對行業寒冬的來臨有切身感受，例如雲南某光伏企業拉晶環節就停了近一半產能。

另一業內人士說，各環節開工率低的根本原因是，很多二三線企業已經沒有訂單。

下游中小企業或先成重災區

界面新聞致電包括上市公司在內的多家光伏企業求證，一名上市企業的員工透露，聽說行內短期內要壓縮人員，但目前還沒有公司真正行動，一些大企業已停止了招聘，一些則暫無裁員計劃。陽光水面光伏的一名負責人則直言：「現在好多光伏公司都在裁員，也有好多公司在減產。」

光伏業龍頭企業隆基綠能董秘辦人士則表示，一般而言，每年年末公司會根據年度績效考核情況，以及整個市場的變化，做一些正常的組織優化，這些都是正常的情況。關於市場傳言的裁撤人數，公司現在並沒有明確的一個比例或人數，對於後續的人才規劃，還是要根據後面市場的變化。

另一位龍頭企業協鑫集團的消息人士則透露，產業鏈上游未見大規模裁員，「裁員現像在中下游設備廠商，特別是小企業比較明顯。不過很多企業也不會直接裁員，而是會選擇不開工，放很久停產假，員工只能拿比較低的基礎工資」。

責任編輯：陳建錫

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