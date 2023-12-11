深圳試行離境退稅「即買即退」 涵蓋LV等知名品牌

深圳今日起試行離境退稅「即買即退」，首批試點商店有23家，均位於羅湖區的深圳萬象城，涵蓋LV、Ferragamo等國際知名消費品牌。

據證券時報等內媒報道，深圳境外旅客離境退稅「即買即退」便利措施啟動儀式今日在羅湖區舉行，深圳成為繼北京、上海、廣州、杭州、成都之後又一試行離境退稅「即買即退」的城市。

據悉，此次離境退稅「即買即退」指境外旅客在深圳試點離境退稅「即買即退」服務的退稅商店內，購買心儀商品並按規定取得銷售發票和《境外旅客購物離境退稅申請單》後，就可以當場領取以人民幣現金支付的實退增值稅款。相較傳統在離境口岸辦理退稅的方式，「即買即退」最大的特色和優勢是境外旅客可在試點商店購物現場領取退稅款。

據介紹，本次試點還同步設置「即買即退」集中退付點，這將降低了單戶商店自備現金的要求，也使得境外旅客實現「分散消費、一次領錢」。

有商鋪工作人員告訴記者，即買即退試點開始後，顧客在購物後現場就能領到退稅現金，或許還會用這筆錢在店裏「二次消費」，對商店和顧客來說都是「雙贏」。

滿足香港同胞的消費需求

深圳新聞網引述國家稅務總局深圳市稅務局第二稅務分局局長戴文忠表示，同一旅客，同一日在同一試點商店購物的上限額度為11萬元人民幣，最大程度滿足境外旅客，尤其香港同胞的消費需求。

「我們都是組團來深圳購物的，主打吃喝玩樂。這次聽說香港市民過來購物可以退稅，即買即退，最關鍵的是退稅之後價錢也比香港更便宜了，很開心。以後來的次數會更多，因為口岸交通也非常方便。」香港市民趙先生在採訪中說道。

報道指，今年1至11月，深圳全市累計銷售離境退稅貨物總金額2235.13萬元，共262人申請辦理離境退稅，開具離境退稅申請單461份，辦理退稅金額226.23萬元，商品類別主要集中於鐘錶、提包、背包及服裝等。國家稅務總局深圳市稅務局黨委委員、副局長明安斌表示，稅務部門會密切追蹤離境退稅「即買即退」政策試行效果，根據旅客、商店反饋意見優化辦理流程。

責任編輯：袁瑋婧