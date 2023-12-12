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習越南報章撰文：中越要發揮互補優勢 管控分歧

經濟脈搏 09:01 2023/12/12

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習近平呼籲中越覓善管控海上分歧。

國家主席習近平今日（12日）起一連兩日對越南展開國事訪問，習在當地報章撰文指，中越要堅持以信相交、以利相融，發揮互補優勢，妥善管控海上分歧。

習近平表示，這是他擔任中共總書記、中國國主席以來第三次踏上越南這片土地，感到十分親切。中越兩國山水相連，命運與共。今年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15周年，不管國際風雲如何變幻，兩黨兩國共守和平安寧，共謀發展合作。中方始終將發展中越關係視為中國周邊外交的優先方向。

習提出4點建議，中越要保持戰略溝通，堅定支持對方走好符合本國國情的社會主義道路，統籌好發展和安全兩件大事，共同抵御外部風險挑戰；發揮互補優勢，發揮地緣相近、產業互補優勢，加快推動共建「一帶一路」倡議和「兩廊一圈」戰略對接合作，拓展在互聯互通、綠色能源、關鍵礦產等領域合作。

加強友好交流，充分發揮中越央媒、智庫、文旅、出版機構、廣播影視等部門對口交流機制效能，兩國要增開更多直航航班，中國將鼓勵更多中國遊客來到越南觀光；妥善管控分歧，在海上分歧共同尋找雙方都能接受的解決辦法，為營造各自發展的良好外部環境、實現地區長治久安作出應有努力。

習又表示，中國正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，將持續推動高質量發展，堅持高水平對外開放，加快構建新發展格局。中國將保持周邊外交政策的延續性和穩定性，堅持與鄰為善，讓中國式現代化更多惠及周邊，共同推動亞洲現代化進程，為包括越南在內的亞洲國家提供新的發展機遇。

責任編輯：陳建錫

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