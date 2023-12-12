雷蒙多：與Nvidia討論有限度向中國提供AI芯片（更新版）

▲ 雷蒙多表示華府不會允許向中國提供最先進的芯片。

美國商務部長雷蒙多表示，正與Nvidia討論允許其向中國提供人工會智能（AI）芯片，但不能出售最先進的產品。

（新增中國外交部回應）

在北京，外交部發言人毛寧回應指，中方已多次表明立場，認為美方在對華晶片問題上，濫用出口管制措施，嚴重損害中國企業的正當權益，不利全球芯片產供鏈的穩定，違反市場經濟和公平競爭原則，不符合任何一方的利益，中方堅決反對。

毛寧指，美方多次表示無意對華脫鉤，無意阻撓中國經濟發展，應當落實這些承諾。中方將繼續密切關注有關動向，堅決維護自身的合法權益。

雷蒙多周一（11日）接受路透社訪問表示，Nvidia可以、將會並且應該向中國出售AI芯片，因為大多數是用於商業應用。但美國不能容許他們供應最精密、處理能力最強的芯片，這會讓中國能訓練他們的前沿模型。她上周已與Nvidia總裁黃仁勳討論，對方的態度非常明確，表明不想違反規則，會同華府合作。

她在訪問中又對中國尚未恢復購買波音客機表示失望，「我們將繼續敦促，他們沒有理由不兌現承諾」。

雷蒙多同日接受彭博社專訪，她談到華為在芯片領域疑似取得突破的問題，指事態發展令人深感擔憂，「每當看到令人擔憂的事情，我們都會大力調查...將在可能的範圍內採取一切強而有力的行動來保護美國安全」。被問到美國是否正與荷蘭合作調查中芯國際，她拒絕證實，稱會與盟友、企業等進行溝通。

她又說，華府會檢查每塊出口芯片的規格，以確保其不違反出口管制。Nvidia是個很好的合作夥伴，與華府有著密切的工作關係。

在月初的國防論壇上，雷蒙多公開表示企業不應為短期收入犧牲國家安全。她特別點名Nvidia，警告如其再次繞開禁令向中國供貨，華府隔日就會出口限制。

責任編輯：陳建錫