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IMF：中美緊張令經濟分裂 或使全球GDP損失7%

經濟脈搏 09:54 2023/12/12

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IMF警告全國經濟分裂將導致嚴重後果。

國際貨幣基金組織（IMF）副總裁高萍娜（Gita Gopinath）警告，在俄烏衝突和中美緊張下，世界經濟分裂導致的損失可能達全球GDP的2.5%至7%。在北京，外交部回應指，中國始終致力於構建開放型世界經濟，堅定不移地推進高水平對外開放。

（新增中國外交部回應）

高萍娜周一（11日）在國際經濟協會（IEA）的會議上表示，雖然沒有跡象表明從全球化廣泛退出，但隨著地緣經濟碎片化日益成為現實，斷層線正在出現，如果經濟碎片化加深，我們可能會發現自己處於一場新的冷戰之中。如果處理不當，有可能逆轉幫助數十億人脫貧的近30年的和平、一體化和增長。

她呼籲，任何以國家安全為由限制進口的做法都應是狹義的，各國在決定讓生產回歸本國前，應評估是否真的缺乏來自風險較低地區的供應商，特別是在半導體等廣泛使用的技術方面。

去年全球共出台了約3,000項貿易限制措施，幾乎是2019年數量的3倍。中國在美國進口總額中的佔比從2018年的22%，下降至今年上半年的13%。

中國外交部發言人毛寧表示，貿易保護主義不利於商品、服務、資本等要素的自由流動，扭曲資源配置，損害消費者利益，不利於提高生產效率，不利於世界經濟的復甦和發展。令人擔憂的是，一些國家以安全為借口搞「脫鈎斷鏈」，打著去風險的旗號搞貿易限制，這只會讓世界更不安全，只會帶來更多的風險。

她説，中方始終認為不合作是最大的風險，不發展是最大的不安全。中方願同各方一道堅持平等協商、互利合作，實現各國的共同發展和繁榮。

責任編輯：陳建錫

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