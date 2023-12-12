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聯手越南牽制美國 習近平出訪能換來甚麼成果？

國情動向 10:51 2023/12/12

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習近平訪問越南，被認為旨在牽制美國。

習近平事隔6年再次訪問越南，聯越抗美的意圖明顯，外界料他此行有望令越南加入「人類命運共同體」倡議，但真正困擾中越關係的海上糾紛就未必能解決。

越南是習近平今年唯一專門進行外事訪問的亞洲國家，就在9月份，美國總統拜登首次訪問了越南，並高調宣佈把美越關係連升兩級，成為與中國同級的「全面戰略夥伴關係」。越南一方面在南海問題上需要美國的安全協助，但為了保持經濟高速發展勢頭，它也同時尋求在平衡關係的基礎上與中國的經貿機會。

新加坡智庫東南亞問題研究所訪問學者阮克江（Nguyen Khac Giang）指，越南是今年唯一接待中美元首的國家，顯示其戰略地位正在日益上升。該研究所的高級研究員黎良福（Lye Liang Fook）指，中國可能會讓越南不要與別的國家走得太近，但他認為越南是東南亞地區之中，知道如何平衡這種關係的國家。

有分析人士預期，習此行可能促成越南跟隨老撾、柬埔寨、緬甸及泰國腳步，加入習提出的「人類命運共同體」倡議。美國波士頓學院政治學者武春康（Khang Vu）指，不論越南是否將附和或加入，無可置疑的是，考慮到地緣政治因素及雙方的實力差距，河內始終把北京作為其外交政策的首要考量。

越南胡志明市國家大學國際關係講師黃心光（Huynh Tam Sang）提出類似看法，認為越南未必使用與中國相同的措詞，但意識形態及經濟價值連結在一起。

至於中國駐越南大使熊波提前放風，說雙方還預計簽定多份合作協議，包括升級連接兩國的鐵路系統。黃心光指，這將同時對兩國有利，對於北京而言，它可以透過這鐵路運送原料和設備到越南，加深越南對其經濟的高度依賴；河內亦則藉此翻新老舊的鐵路建設，能讓越南北部第一大港海防港吞吐量增加。

但在關係升級的同時，一直困擾中越關係的海上主權糾紛或難以緩和，武春康指，幾乎無跡象表明北京會在習訪問越南後停止海上行動，甚至還有可能透過經濟脅舉動重申其主權立場。他認為，習此行還有另一層目的—是要讓河內知道，越南不應該做任何有損中國海洋利益的事情，否則後果自負。

他特別提到，習近平在2017年底訪問了越南，但中國軍方就在當年和翌年都仍對越南作出武力威脅。

黃心光說則說，中國可能試圖利用較溫和的手段，透過影響民眾意見等加強其外宣策略。但即使如此，他認為越南在南海進行填海造陸的行動不會結束。

責任編輯：陳建錫

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外交 地緣政治 習近平 美國 越南 中國

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