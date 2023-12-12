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新樓打折惹業主不滿 多地回應：房企可按市場情況降價

經濟脈搏 12:11 2023/12/12

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進入12月份，房企衝刺年終業績，後續推新及促銷力度將有所加大。

內地多城有新樓盤降價出售，當中不乏熱點城市，引發原有業主不滿。多地回應指，現在是市場經濟，房企可按市場情況降價銷售。加之進入12月份，房企衝刺年終業績，接下來推新及促銷力度將有所加大。

《澎湃新聞》報道，深圳、南京、蘇州等地均有網民反映，在購入單位後兩個月左右，樓盤過度快速降價，質疑當時價格虛標。

有網民在蘇州陽光便民網上留言，指蘇州高新區保利時光印象雅苑項目，「8月份買的頂樓中間戶，說是價格最低了。10月30日賣出的同樓層同戶型還是邊戶，居然比中間戶還便宜6萬元人民幣，送的禮品也很豐盛。短短兩三個月居然如此降價，說明當時價格虛標。」

另有網民表示，蘇州市相城區保利雲上流光項目此前以八折價格銷售，之後直接降到了七五折，總價一降再降。

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蘇州市住房和城鄉建設局工作人員表示，現在是市場經濟，企業的銷售價格只要不超過備案價格，就可以。同時，有媒體採訪蘇州高新區住建局得到的反饋是，樓盤銷售的房源本身屬於商品，如果不允許開發商降價促銷，有可能導致企業資金鏈斷裂，項目出現爛尾的風險。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，從蘇州各部門的反饋看，上漲依然有限制，但是下跌是沒有限制的。目前降價要多關注房企的資金狀況，尤其是房企資金鏈的問題、去庫存問題、工程建設和銷售策略的問題。所以降價本身是基於實際情況進行的，不能簡單歸類為擾亂市場秩序這個概念。

他說，之所以對降價敏感，是因為過快的價格下跌會導致兩個問題，即市場預期變差大家看漲不看跌，同時已經購房的群體難以承受進而出現維權和退房等問題。從購房者或消費端去思考有合理性，但也要從房企的角度尤其是房企資金狀況的角度考慮。

嚴躍進還指出，年底降價也是當前促銷的一個策略，有一定的階段性。過去有些地方樓盤下跌線大概是八五折，或者說允許下跌15%。可以建議適當研判各地的房企資金狀況和去庫存狀況，考慮購房者的收入支付能力，給定一個浮動範疇，這樣可以減少購房者對無限制降價的擔心。

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責任編輯：易燕丹

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