遭7中國船隻包圍 《紐時》記者在菲漁船上親歷衝突

▲ 菲律賓試圖利用漁船向仁愛礁運送補給。

我們搭乘的菲律賓漁政船雖然與他們相距不到一海里，但船上沒有人敢動。兩艘中國海警船和五艘中國民兵船包圍了我們，然後他們發射了水砲。

中國和菲律賓船隻在南海再次發生衝突，美國《紐約時報》一名記者當時獲邀乘搭菲律賓的補給船隻並進行採訪，親身經歷了該次驚險的對峙。

記者上周六（9日）乘坐政府船隻從菲律賓西部巴丹省的港口出發，在公海航行了18個小時後抵達斯卡伯勒淺灘（黃岩島）附近。然後，在周邊等待的漁船劃著舷外駛向政府船隻，排隊把他們的燃料容器加滿。當時，兩艘中國海警船已在出現在那裡，不久後，幾艘疑似是中國民兵船也加入行列。

對峙8小時，菲船折返

雙方整次對峙共8個多小時，記者稱其中一艘中國海警船使用高壓水砲射擊他所坐的船隻，以阻止他們靠近漁船。

強勁的水柱使我們的船身劇烈搖擺，像是經歷一次海上地震。「緊急情況！」船長阿曼多·哈丘埃拉對甲板上的船員和記者喊道「馬上進艙！」......那之後，中國船隻三次與我們的船碰撞，導致甲板欄桿受損、船體右側被刮壞。我們的船總共被水砲擊中至少五次，船上的雷達和天線受損。

最後，菲律賓船隻提前中止任務並準備返回港口，中國海警船繼續進迫，並透過船上的LED證牌打出標語警告：不要採取可能影響海上安全的不當行為。一名菲律賓漁民表示痛心，「看到人在我們自己的水域被這樣擊敗」。

但菲律賓方面稱中國使用遠程揚聲裝置令一些船員嚴重不適，記者說未遇到該情況。

對上述衝突，中國海警局則表示，菲律賓船隻未經批准非法闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，多次以不專業及危險方式衝撞中方船隻，責任全在菲方。

責任編輯：陳建錫