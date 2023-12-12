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習近平晤越共書記阮富仲 見證簽署合作文件

國情動向 12:58 2023/12/12

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習近平與阮富仲會面。

中共總書記、國家主席習近平周二（12日）對越南展開為期兩天國事訪問，習下午在河內與越共總書記阮富仲舉行會談，習表示，中方始終把越南視為周邊外交的優先方向，兩國將進入政治互信更高、安全合作更實的新階段，他願同阮富仲一道宣布中越兩黨兩國關係新定位。雙方會後共同見證簽署多份合作文件。

＊更新習近平晤阮富仲

習近平表示，這些年來越南政局保持穩定，經濟持續快速發展，人民生活水平不斷改善，綜合國力和國際地位顯著提高。中方堅定支持越南持續推動社會主義建設事業，相信在以阮富仲為首的越共中央堅強領導下，能順利完成越共十三大提出的各項任務，為實現越南建黨建國「兩個一百年」奮鬥目標奠定基礎。

中國始終從戰略高度和長遠角度看待中越關係，把越南視為週邊外交的優先方向。著眼於為國家謀發展、為人民謀幸福、為人類謀進步，他願同阮富仲一道宣布中越兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。

習近平提到阮富仲不久前在兩國邊境種下的「友誼樹」，說相信在雙方共同努力下，中越關係將進入政治互信更高、安全合作更​​實、互利合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好的新階段，中越兩國社會主義建設事業將日益行穩致遠，為區域乃至世界穩定、發展、繁榮作出新貢獻。

當日中午，習乘專機抵達河內並在機場發表書面講話，指越南是亞洲重要國家和東盟重要成員國，近年來在越共領導下，國際和地區影響力與日俱增。他期待以今次訪問為契機，同越南領導就中越兩黨兩國關係全局性、戰略性、方向性問題，及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，推動雙邊關係進入新階段。

越南總理范明政、越共中央書記處書記潘庭濯、中央對外部部長黎懷忠等及中越各界代表到場迎接。習前往酒店的途中，有大批民眾揮舞兩國國旗表示歡迎。

責任編輯：陳建錫

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