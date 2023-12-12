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中行料內地明年GDP增5%左右 房地產投資降幅或收窄

經濟脈搏 15:12 2023/12/12

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中國銀行研究院發布《2024年經濟金融展望報告》指，中國經濟今年逐步向常態化運行轉變，服務業和消費快速增長，新產業新動能領域繼續快速增長，成為拉動經濟增長的重要支撐；預計今年第四季中國GDP增長5.6%左右，全年增長5.3%左右。

報告指出，今年中國經濟逐步向常態化運行轉變，服務業和消費快速增長，新產業新動能領域繼續快速成長，成為拉動經濟增長的重要支撐。

展望2024年，該行認為，外部環境或有所改善，穩增長政策效果將繼續顯現，國內需求有望持續修復。消費有望進一步恢復，基建和製造業投資有望較快增長，房地產投資降幅或小幅收窄。中國經濟將向潛在增速水平回歸，預計2024年GDP增長5%左右。

民生銀行首席經濟學家溫彬亦認為，明年經濟增長目標可能確定為5%左右，並輔以積極政策，以提振市場主體信心。他指，12月中央政治局會議的政策總基調，調整為「堅持穩中求進、以進促穩、先立後破」，傳遞出更為積極的政策信號。所謂「以進促穩」，就是要確立更適宜的目標、出台更統一的政策，通過發展來解決穩定問題。

路透社引述消息人士稱，中國領導層開始召開中央經濟工作會議，討論明年的經濟目標及刺激經濟的舉措。鑑於官方顧問建議明年經濟增長目標設定在4.5%至5.5%的區間，多數與會者贊成設定在5%左右，與今年持平。

日前發布的中國宏觀經濟分析與預測報告（2023-2024）也建議，中國應將明年GDP增長率目標設為5%。國際貨幣基金（IMF）此前則表示，由於房地產行業持續疲軟和外部需求疲軟，2024年中國經濟增長可能放緩至4.6%；世界銀行與瑞銀對於明年中國經濟增長率的預測值皆為4.4%。

責任編輯：蒯宇澄

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