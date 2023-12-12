王金平設宴盼促國民黨大團結 說要請回郭台銘

▲ 王金平說藍營整合已幾乎完整。

國民黨大老、前立法院長王金平今設宴宴請藍營地方縣議長，包括個別郭派人士，冀促成黨內團結。王又表示將誠心請回郭台銘，相信郭會以大局為重。

宴會中午在台北松山區的宏國大樓舉辦，雲林縣縣長張榮味、新竹市議長許修睿、金門縣議長洪允典、立委傅崐萁、台東縣前縣長吳俊立、無黨團結聯盟主席林炳坤、國民黨副主席郝龍斌、前秘書長李乾龍等都是座上客。同在邀請名單上的屏東縣議長周典、已退黨的南投縣議長何勝豐等則並未現身。

其中，被視為郭派人物的張榮味在宴後表示，他將全力支持侯友宜，也相信郭台銘在最後關鍵時刻會幫忙助選。

王金平表示，今邀請地方人士齊聚，是希望讓藍軍營版圖更完整，目前已可以說「幾乎完整」，有不足之處會繼續努力。至於郭台銘，他說，還要用最虔誠的心敦請他回到藍營，這是大家共同要努力的目標。他讚揚郭是一位講究大是大非的人，會以大局為重，且尋求達成政黨輪替。

郭台鉻第二次尋求國民黨提名未果，連續兩屆臨陣退選。在上月退選前一天的藍白整合最終談判中，郭用了長篇幅的言論嘲諷國民黨，近乎字字有骨。

責任編輯：陳建錫