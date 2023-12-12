年輕人逃離北上廣 一線城市房租跳水都冇人吼

內地房地產降溫，一線城市租務市場亦遇冷，不少房東主動降租，單位仍無人問津。有分析指，租金下滑主要是出租房源增多，加上大量年輕人為節約生活成本選擇逃離北上廣所致，預計有關趨勢仍將持續。

內地《新周刊》報道，最近有不少房東在網上吐苦水，指房子掛牌時間越來越長，有人來問、無人來租。與此同時，找房子的人發現，現在租房議價空間很大，有房東聽說租客要搬走，甚至會主動降租。

有上海的地產中介指，之前手頭上有一個月租8500元（人民幣，下同）的單位，小區位置很好，離地鐵七八百米，周邊配套都很成熟，租客講價到7500元，要求換家電，房東沒答應，結果房子硬生生掛了3個月，降價到7000元才租出去。

40城中30個房租在跌

據貝殼研究院最新數據，今年三季度末，全國40個重點城市的房租指數比上一季度減少0.99%，比去年同期減少0.66%；而且40個城市中，有30個房租都在跌。在北上廣三座大城，廣州、北京房租三季度比二季度分別降1.32%、1.28%，其中上海降得最狠，達到2.12%。

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租金跳水，房源出租速度卻持續放緩。對比疫情前，各城市租賃房源成交周期仍處於較高位水平，今年1至10月，深圳與廣州超過兩個月，上海超過1.5個月，北京接近1.5個月，而在2019年，1至10月四個城市的房源成交周期均在40天內，其中上海房源成交周期在1個月左右。

租賃市場遇冷，很大原因來自於售轉租的房源增加。從近一年看，深圳、北京、廣州、上海樓價下跌分別達到2.29%、3.23%、5.13%、9.5%。由於樓價持續走低，房東不想「賤賣」就轉為租賃，令可供出租的房源增多。據貝殼研究院，截至今年三季度末，北京、上海、廣州的租賃庫存房源按年分別增長18.7%、23.6%和16.4%。

從需求側來看，一線城市的租客正在減少。人口大數據顯示，2022年末，北上廣深同時出現常住人口的下降，其中深圳常住人口為1766.18萬人，較2021年減少1.98萬人，出現建市以來首次負增長。

此外，大學畢業生是一個龐大的群體，今年內地高校畢業生將達到1158萬人，但就業率卻出現下滑，且一線城市的吸引力下降，二三線城市和中西部地區的吸引力上升。在經濟壓力加大的背景下，更多人為節約生活成本選擇逃離北上廣，進一步衝擊租賃市場。

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責任編輯：易燕丹

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