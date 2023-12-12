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中央經濟工作會議：要積極穩妥化解房地產風險（附全文）

國情動向 18:51 2023/12/12

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據新華社，中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行，中共總書記習近平出席會議並發表重要講話。會議指出，進一步推動經濟回升向好，需要克服一些困難和挑戰，必須堅持高質量發展和高水平安全良性互動，全面深化改革開放，鞏固和增強經濟回升向好態勢。

會議深刻分析當前經濟形勢，系統部署明年經濟工作。會議指出，進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。要增強憂患意識，有效應對和解決這些問題。但指綜合來看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，要增強信心和底氣。

會議要求，明年要堅持穩中求進，以進促穩，先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，強化宏觀政策逆週期和跨週期調節；持續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強政策工具創新和協調配合。

積極的財政政策要適度加力、提質增效。要用好財政政策空間，提高資金效益與政策效果。優化財政支出結構，強化國家重大戰略任務財力保障。合理擴大地方政府專項債作為資本金範圍。落實結構性減稅降費政策，重點支持科技創新與製造業發展。嚴格轉移支付資金監管，嚴肅財經紀律。增強財政可持續性，兜牢基層「三保」底線。嚴控一般性支出。黨政機關要習慣過緊日子。

穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。維持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供給量與經濟增長和物價水平預期目標相符。發揮好貨幣政策工具總量與結構雙重功能，盤活存量、提升效能，引導金融機構加強對科技創新、綠色轉型、普惠小微、數字經濟等方面的支持。促進社會綜合融資成本穩中有降。維持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

要增強宏觀政策取向一致性。加強財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合，把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估，強化政策統籌，確保同向發力、形成合力。加強經濟宣傳和輿論引導，唱出中國經濟光明論。

會議指出，完善新型舉國體制，實施製造業重點產業鏈高質量發展行動，強化質量支撐與標準引領，提升產業鏈供應鏈韌性與安全水平。要大力推動新型工業化，發展數字經濟，加速推動人工智能發展。

要著力擴大國內需求，要激發有潛能的消費、擴大有效投資，形成消費和投資相互促進的良性循環。推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，培育壯大新型消費，大力發展數字消費、綠色消費、健康消費，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費增長點。

房地產方面，會議稱，要積極穩妥化解房地產風險，一視同仁、滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，加快構建房地產發展新模式，統籌好地方債務風險化解和穩定發展，統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險。

會議還提到，擴大高水平對外開放，加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤；要更加突出就業優先導向，確保重點群體就業穩定。

會議內容全文

路透：中經會討論明年增長目標 料維持5%左右

中行料內地明年GDP增5%左右 房地產投資降幅或收窄

責任編輯：袁瑋婧

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