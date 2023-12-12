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分析：明年經濟基調更突出「進」 宏觀政策積極發力

經濟脈搏 22:14 2023/12/12

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中央經濟工作會議要求，明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好的基礎。分析師認為，上述要求表明，明年經濟工作總基調更加突出「進」字。

「以進促穩」 通過發展來保持穩定

中證報引述中信建投證券首席經濟學家黃文濤指出，中央對推動經濟增長的態度更加積極，同時強調「先立後破」，或指向明年將加大政策力度，改善拖累經濟較大的房地產領域。

他指，明年經濟將延續內生性曲折復甦，政策也將助力經濟鞏固增強，預計經濟增長目標將制定為5%左右的較高水平。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，「以進促穩」，就是要通過發展來保持穩定。 「先立後破」，就是要做好新舊模式之間的銜接和切換。 這裡的「立」和「破」，包括但不限於房地產發展新模式、能源結構以及政府債管理機制等，在新機制正式成型之前，原有的模式還將繼續運作。

會議要求：

強化宏觀政策逆週期和跨週期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強政策工具創新和協調配合。要增強宏觀政策取向一致性。 加強財政、貨幣、就業、產業、區域、科技、環保等政策協調配合，把非經濟性政策納入宏觀政策取向一致性評估，強化政策統籌，確保同向發力、形成合力。另外，會議還強調，加強經濟宣傳和輿論引導，唱出中國經濟光明論。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，2024年宏觀經濟形勢進一步改善過程中，政策面要維持穩健增長取向。 各部門在推出政策措施過程中，應全面評估可能帶來的影響，慎重出台有可能產生需求收縮效應政策，多安排有助於需求擴張的政策，加強各類政策協調配合，形成政策合力。

「明年有必要做好提前與市場充分、有效溝通，及時、有力、有效地回應輿論關切，改進宣傳方式。」羅志恆表示，經濟有亮點也有隱憂，積極回應和應對，才能真正打消公眾疑慮。 同時，政策也要通過走在市場預期前面引導預期，加強與市場的溝通。 避免讓市場等待政策，必須讓政策走在市場預期前面，超越市場預期，如此才能打破低迷的市場情緒，調動起微觀主體的積極性。

赤字率料設3.5%左右 有望降准降息

會議要求，積極的財政政策要適度加力、提質增效。 要用好財政政策空間，提高資金效益與政策效果。 優化財政支出結構，強化國家重大戰略任務財力保障。合理擴大地方政府專項債作為資本金範圍。 落實結構性減稅降費政策，重點支持科技創新與製造業發展。 嚴格轉移支付資金監管，嚴肅財經紀律。 增強財政可持續性，兜牢基層「三保」底線。 嚴控一般性支出。 黨政機關要習慣過緊日子。

王青認為，財政政策適度加力，或意味著2024年目標財政赤字率將設定在3.5%左右，較2022年年初目標上調0.5個百分點，新增地方政府專項債規模也會達到4萬億左右。這主要是為了保持基礎建設投資持續處於較高水平，穩定宏觀經濟運行，同時對沖房地產行業低迷對地方政府財政收支的影響。

會議並要求，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。 維持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供給量與經濟成長和物價水準預期目標相符。 發揮好貨幣政策工具總量與結構雙重功能，盤活存量、提升效能，引導金融機構加強對科技創新、綠色轉型、普惠小微、數位經濟等方面的支持。 促進社會綜合融資成本穩中有降。 維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

中信證券首席經濟學家明明表示，上述表述意味著政府將通過貨幣金融政策發力，增加流入實體經濟的廣義貨幣供給量，進而提振物價水平。 考慮到最近兩個月通通脹數據持續回落，預計年底前降息或降準落地的機率比較大。

責任編輯：蒯宇澄

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