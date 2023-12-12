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中經會 | 明年房地產重心：持續防風險 加快構建新發展模式

經濟脈搏 22:25 2023/12/12

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中央經濟工作會議周一（11日）召開，定調明年房地產工作重心，會議提出，要積極穩妥化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，加快構建房地產發展新模式。

第一財經引述易居研究院研究總監嚴躍進表示，此次表述具有非常重要的定位，將房地產領域的工作重心和重點在於防範化解風險。「換句話說，支持合理住房消費需求等工作需要繼續推進，同時各地要把化解風險作為最核心的一項工作，這充分體現了黨中央對於房地產金融風險防範化解的高度重視。」

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，2024年房地產工作的主題仍舊是防風險。從目前形勢看，風險擴散的情況並沒有得到有效控制，甚至一些穩健經營企業也出現了債務問題。2024年將在推動實質性保交樓，企業自救和外部救助相結合，夯實企業自救的主體責任和地方的屬地責任方面下功夫。

中指研究院市場研究總監陳文靜指，企業資金支持政策有望進一步落地見效。本次會議進一步強調「持續有效防範化解重點領域風險」「積極穩妥化解房地產風險」，房地產風險主要體現在房企債務化解、項目保交付等方面，預計2024年企業端資金支持政策有望繼續細化落實，「三個不低於」若能實質性落地將有助於改善企業融資環境。

一線城市將繼續優化限購政策

業內認為，化解房企風險仍需要推動企業恢復自我造血，市場銷售實質性修復是改善企業資金面的關鍵，而銷售市場好轉仍需要需求端政策繼續托底發力。基於此，陳文靜預計，2024年一線城市將繼續優化限購政策，核心二線城市有望全面取消限購，更多低能級城市或通過發放購房補貼等方式促進購房需求釋放。

在化解房地產風險的同時，會議還強調要加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等「三大工程」，並加快構建房地產發展新模式。

嚴躍進認為，這也充分說明，對於房地產發展新模式制度建立的重要性和迫切性，預計2024年一些新的改革工作會啟動，尤其是圍繞「人房地錢」會有系列的工作開展。

城中村改造或陸續出台

陳文靜認為，城中村改造因城施策實施細則或將陸續出台，一批項目有望進入實施階段，在供需兩端支持房地產企穩。值得注意的是，2024年是城中村改造的啟動之年，城中村改造對房地產銷售、投資的實際拉動或有限，但對預期影響至關重要。同時，保障房實施策略有望逐漸明晰。

李宇嘉認為，「三大工程」既是新模式的抓手，也是房地產穩中求進的着力點。這「三大工程」着眼於房地產長期健康運行與穩定增長，力圖解決結構性問題、供需錯配、需求斷層等長期問題。

陳文靜表示，2023年前三季度，中國GDP同比增長5.2%，預計全年5%左右的增長目標能夠順利實現，但經濟恢復基礎仍不穩固，10、11月製造業PMI連續2個月低於枯榮線，房地產開發投資仍是固定資產投資的主要拖累項。「房地產作為國民經濟支柱產業，關聯着眾多上下游產業，過去兩年行業經歷了『超調』，明年房地產能否企穩對穩定宏觀大局尤為重要。」

分析：明年經濟基調更突出「進」 宏觀政策積極發力

中央經濟工作會議：要積極穩妥化解房地產風險（附全文）

責任編輯：袁瑋婧

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