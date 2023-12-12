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一文看懂 中央經濟工作會議有哪些重點

經濟脈搏 22:29 2023/12/12

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中央經濟工作會議周一至周二（11日至12日）在北京召開，中共總書記習近平出席會議並發表重要講話。會議指出，明年要堅持穩中求進，以進促穩，先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，強化宏觀政策逆周期及跨周期調節，在政策儲備上打好提前量、留出冗餘度。要著力擴大內需，積極穩妥化解房地產風險，鞏固外貿外資基本盤。本網整理會議重點如下：

一、經濟形勢

我國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。

二、面臨的困難與挑戰

有效需求不足、部分產業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。

三、明年總體要求

堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好的基礎。

四、政策部署

1、積極的財政政策要適度加力、提質增效。優化財政支出結構，強化國家重大戰略任務財力保障。

2、穩健的貨幣政策要彈性適度、精準有效。維持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供給量與經濟增長和物價水平預期目標相符。

3、增強宏觀政策取向一致性。加強經濟宣傳和輿論引導，唱出中國經濟光明論。

五、2024年重點工作

1、以科技創新引領現代化產業體系建設。大力推動新型工業化，發展數字經濟，加速推動人工智能發展。打造生物製造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業，開拓量子、生命科學等未來產業新賽道，廣泛應用數智技術、綠色技術，加速傳統產業轉型升級。加強應用基礎研究與前沿研究，強化企業科技創新主體地位。

2、著力擴大國內需求。大力發展數字消費、綠色消費、健康消費，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費增長點。穩定及擴大傳統消費，提振新能源車、電子產品等大宗消費。

發揮好政府投資的帶動放大效應，重點支持關鍵核心技術攻關、新型基礎設施、節能減排降碳，培育發展新動能。

3.深化重點領域改革。促進民營企業發展壯大，在市場准入、要素取得、公平執法、權益保護等方面落實一批措施。加速全國統一大市場建設，著力破除各種形式的地方保護與市場分割。規劃新一輪財稅體制改革，落實金融體制改革。

4、擴大高水平對外開放。加快培育外貿新動能，鞏固外貿外資基本盤，拓展中間品貿易、服務貿易、數字貿易、跨國電商出口。抓好支持高質量共建「一帶一路」八項行動的落實落地，統籌推進重大標誌性工程和「小而美」民生計畫。

5、持續有效防範化解重點領域風險。統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，嚴厲打擊非法金融活動，堅決守住不發生系統性風險的底線。

積極穩健化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有權房地產企業的合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。加速推動保障性住宅建設、「平急兩用」公共基礎建設、城中村改造等「三大工程」。

6、堅持不懈抓好「三農」工作。有力有效推進鄉村全面振興，以確保國家糧食安全、確保不發生規模性返貧為底線。毫不放鬆抓好糧食等重要農產品穩定安全供給，探討建立糧食產銷區省際橫向利益補償機制。

7、推動城鄉結合、區域協調發展。推動以縣城為重要載具的新型都市化建設，形成城鄉融合發展新格局。實施都市更新行動，打造宜居、韌性、智慧城市。

8、深入推進生態文明建設和綠色低碳發展。積極穩健地推進碳達峰碳中和，加速打造綠色低碳供應鏈。加快建建新型能源體系，加強資源節約集約循環高效利用，提升能源資源安全保障能力。

9、切實保障和改善民生。更突顯就業優先導向，確保重點群體就業穩定。加速完善生育支持政策體系，發展銀髮經濟，推動人口高質量發展。

責任編輯：蒯宇澄

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