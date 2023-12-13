多部門談落實中經會部署 發改委研加大調控力度

多個部門官員在中央經濟工作會議期間接受《人民日報》訪問，談明年工作落實。發改委表示，將圍繞明年主要預期目標，密切跟蹤經濟運行變化，加大宏觀調控力度；財政部表示則，將籌運用各項財稅政策工具，實施好積極的財政政策，主要是適度加大支出規模，支撐經濟發展需要，包括科學確定赤字率。

發改委主任鄭柵潔表示，今年來中國經濟總體回升向好，預計全年經濟社會發展主要預期目標可圓滿完成。明年中國發展面臨的外部環境依然複雜嚴峻，戰略機遇和風險挑戰並存，總體上是有利條件強於不利因素。中國擁有制度、超大規模市場等優勢，宏觀政策具有充足空間等因素將有力支撐經濟發展。

發改委將圍繞明年發展主要預期目標，密切跟蹤經濟運行變化，加強形勢分析和政策研究，加大宏觀調控力度，確保黨中央各項部署落地見效。

財政部長藍佛安表示，今年積極的財政政策加力提效，為經濟回升向好提供有力支撐。中經會議提出「積極的財政政策要適度加力、提質增效」。明年財政部門將統籌運用各項財稅政策工具，實施好積極的財政政策。藍指，「適度加力」主要是適度加大支出規模，支撐經濟社會發展需要，包括科學確定赤字率和赤字規模、合理安排地方政府專項債券規模等；「提質增效」，主要是推進財政管理科學化、標準化、規範化，把同樣的錢花出更大的效果。

國資委主任張玉卓則介紹明年國資央企的工作重點，在提升供應鏈韌性和安全水平方面，推動央企產業鏈融通發展共鏈行動，打造一批產業集群，做強做優實體經濟，帶動產業鏈企業共同發展；科技創新方面，打造創新聯合體，圍繞提高創新投入、創新產出、創新體系效率等推出新舉措，進一步加大創新力度。

上海市委書記龔正、寧夏自治區黨委書記梁言順亦接受訪問，前者提到明年工作聚焦於加快「五個中心」建設，著力強化全球資源配置功能、科技創新策源功能、高端產業引領功能、開放樞紐門戶功能，加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市；後者表示在打造生態環境、創造高品質生活上下功夫。

責任編輯：陳建錫

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