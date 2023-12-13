伯恩斯：美致力穩定與中國關係 明年聚焦落實共識

▲ 伯恩斯指，美國致力穩定與中國關係。

美國駐華大使伯恩斯表示，美方致力於穩定美中關係並對此感到滿意，明年將是落實元首共識的一年。但他承認，雙方在各項議題上的嚴重分歧依舊存在。

伯恩斯周二（12日）出席智庫的研討會時表示，美中關係非常複雜、極端重要且高度競爭。今天初雙方高級官員層級的互動少之又少，如今重建部分互動，尤其是兩國元首三藩市會面取得些許進展，取得4項共識，明年將是落實共識的一年。但兩國在諸多領域存在重大分歧，包括俄烏、南海、以巴及台灣問題。

伯恩斯談及美中恢復軍事接觸，指兩國軍隊經常在東海、南海及台海有靠近的行動，美方不希望一旦有意外發生，兩國軍方高層無法介入及制止事態。在台灣問題上，他透露，上周與北京官員舉行了兩次會議，他提醒對方必須謹慎推動及以和平方式解決爭端。但他拒對台灣大選結果對美中關係的影響作出猜測。

伯恩斯又重申了美國繼續限制關鍵技術出口到中國的立場，他指，科技成為了兩國關係中主要的競爭領域，這是過去十年美中關係出現的最顯著變化，「當你想到人工智鹿、機器學習、生物技術和量子數學的發展方向，任何能夠帶來軍事優勢的領域，顯然都將是我們要切斷一般交流的領域」。

另外，美國白宮國家安全顧問沙利文周二表示，美中重啟軍事對話的計劃正步入正軌，強調軍隊之間的有效溝通，對管控兩國的緊張關係至關重要。五角大樓發言人萊德同日表示，美方的政策團隊一直積極與中國協調，尋求安排軍隊之間的會談，但暫無任何有關會談的消息可宣布。

此前有消息指，美國正尋求在明年初與中國就軍控問題舉行談判，並希望建立互相通報導彈發射資訊的機制，作為促成溝通及建立互信的一部分。

責任編輯：陳建錫