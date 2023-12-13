  • 23°C
香港時間 : 20231213日 (週三) 16:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

伯恩斯：美致力穩定與中國關係 明年聚焦落實共識

國情動向 10:25 2023/12/13

分享：

分享：

伯恩斯指，美國致力穩定與中國關係。

美國駐華大使伯恩斯表示，美方致力於穩定美中關係並對此感到滿意，明年將是落實元首共識的一年。但他承認，雙方在各項議題上的嚴重分歧依舊存在。

伯恩斯周二（12日）出席智庫的研討會時表示，美中關係非常複雜、極端重要且高度競爭。今天初雙方高級官員層級的互動少之又少，如今重建部分互動，尤其是兩國元首三藩市會面取得些許進展，取得4項共識，明年將是落實共識的一年。但兩國在諸多領域存在重大分歧，包括俄烏、南海、以巴及台灣問題。

伯恩斯談及美中恢復軍事接觸，指兩國軍隊經常在東海、南海及台海有靠近的行動，美方不希望一旦有意外發生，兩國軍方高層無法介入及制止事態。在台灣問題上，他透露，上周與北京官員舉行了兩次會議，他提醒對方必須謹慎推動及以和平方式解決爭端。但他拒對台灣大選結果對美中關係的影響作出猜測。

伯恩斯又重申了美國繼續限制關鍵技術出口到中國的立場，他指，科技成為了兩國關係中主要的競爭領域，這是過去十年美中關係出現的最顯著變化，「當你想到人工智鹿、機器學習、生物技術和量子數學的發展方向，任何能夠帶來軍事優勢的領域，顯然都將是我們要切斷一般交流的領域」。

另外，美國白宮國家安全顧問沙利文周二表示，美中重啟軍事對話的計劃正步入正軌，強調軍隊之間的有效溝通，對管控兩國的緊張關係至關重要。五角大樓發言人萊德同日表示，美方的政策團隊一直積極與中國協調，尋求安排軍隊之間的會談，但暫無任何有關會談的消息可宣布。

此前有消息指，美國正尋求在明年初與中國就軍控問題舉行談判，並希望建立互相通報導彈發射資訊的機制，作為促成溝通及建立互信的一部分。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
國防 地緣政治 外交 軍控與裁軍 軍事 美國 中國 中美關係

上一篇文章

台當局稱大選前解放軍活動增加 測試台軍反應

下一篇文章

中駐歐使團：反對歐盟為菲律賓挑釁行為站台背書
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款