中財辦韓文秀：多出台穩增長政策 安排適度規模赤字

中央財辦分管日常工作副主任、中央農辦主任韓文秀表示，今年中國經濟社會發展主要預期目標有望圓滿實現，要加強和改善宏觀調控，堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。

韓文秀在2023-2024中國經濟年會上表示，穩中求進就是把穩作為大局和基礎，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，謹慎出台收縮性、抑制性舉措。以進促穩，就是要把進作為方向和動力，在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取，鞏固穩中向好的基礎。先立後破就是要統籌兼顧穩和進，該立的要積極主動地立起來，該破的要在立的基礎上堅決地破。同時要穩扎穩打，把握好時、度、效，不能脫離實際，急於求成。

韓文秀表示，中國經濟發展面臨的諸多有利條件和重要機遇，總的來看，機遇大於挑戰，宏觀政策空間仍然較足，物價水平較低，中央政府債務水平不高，財政政策、貨幣政策還有較大的空間。

低債地區推動高質量發展能快則快

他説，要加大力度推進宏觀調控，積極的財政政策要靈活適應、精準有效。要安排適度規模的赤字、地方政府專項債券、中央預算內投資、中央轉移支付，落實好結構性減稅降費政策。關鍵是要優化財政支出結構，把錢用在刀刃上，做到民生有保障，財政可持續。

同時要強化宏觀政策一致性。實踐表明，除了直接的經濟政策之外，許多非經濟性政策也會對經濟運行產生直接或間接的影響，因此要堅持系統觀念，既要加強財政政策、貨幣、就業、產業、區域、科技等政策之間的協調配合，也假設非經濟性政策納入宏觀政策的一致性評估，使各類政策更好的協調發力，增強合力。

韓文秀又稱，圍繞推動高質量發展，扎實做好重點經濟工作，持續有效防範化解重點領域風險，要堅持系統觀念，統籌化解房地產、地方債務、中小金融機構等風險，要完善相關的基礎性制度，加快構建房地產發展新模式，要有效實施一攬子化解地方債務的方案，債務低風險地區要在推動高質量發展上能快則快。特別是經濟大省要真正挑起大梁，為穩定全國經濟做出更大貢獻。

發改委：今年經濟增長符合預期

國家發改委秘書長伍浩在同一場經濟年會上表示，今年經濟增長符合預期，對未來發展更有信心。他說，「就像我們在上學的時候交出了一個答卷，優秀的學生考了90分還不太滿意，感覺應該還可以考得更好；有些平時學習不太好的，考了70分可能就覺得很滿足了，所以我們為什麼說信心，就是我們這些增長在這麼不容易的狀態下取得這樣的成績非常寶貴，同時我們對未來發展是更有信心的。」

中央經濟工作會議：要積極穩妥化解房地產風險（附全文）

多部門談落實中經會部署 發改委研加大調控力度

責任編輯：易燕丹

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