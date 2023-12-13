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住建部：支持房企解決短期資金問題 防違約風險集中爆發

經濟脈搏 12:35 2023/12/13

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內地房企資金緊張引發的爛尾樓問題尚待解決。

2023-2024中國經濟年會今日（13日）在北京舉行，住建部副部長董建國會上表示，將繼續滿足不同所有制房企的合理融資需求，支持暫時資金鏈緊張的房企解決短期現金流問題，防止違約風險集中爆發。他同時指，違法違規導致資不抵債、失去經營能力的企業，按市場化原則出清，是市場優勝劣汰的結果。

董建國表示，針對部分房企出現債務違約風險，金融管理部門已出台了一系列支持政策，但風險出清還需要一個過程，當局將繼續配合金融管理部門抓好政策落實，一視同仁滿足房企的合理融資需求，支持暫時資金鏈緊張的房企解決短期現金流緊張問題，促進其恢復正常經營，堅決防止債務違約風險集中爆發。

但部分房企出清是市場優勝劣汰的結果，當局注意到，一段時間以來，社會上把部分房企債務違約稱為「爆雷」、「資金鏈斷裂」，其實用語是不準確的。如果將債務違約等同為「爆雷」或「資金鏈斷裂」，會造成企業完全停擺的錯誤認識，導致社會對企業產生信任危機，進而衝擊市場銷售，加劇企業困難。

董建國敦促各方面應該理性地看待中國房地產市場出現的問題，共同維護房地產市場的平穩健康發展。

談到破解房地產發展難題，董建國表示，在體制機制上，要根據人口變化確定住房需求，科學安排土地供應，配置金融資源，實現以人定房，以房定地，以房定錢，防止市場大起大落。重點要加快實施規劃建設保障性住房、「平急兩用」公共基礎設施建設和城中村改造，目前有關工作已經全面啟動。

會上另提到，今年前十一個月，全國二手樓交易量佔整體房屋交易量的比重達到37.1%，創歷史新高，7省或直轄市二手樓交易量已超過新樓。

責任編輯：陳建錫

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