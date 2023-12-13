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新型商場及網購夾擊 內地老牌百貨步入淘汰期

社會熱點 13:51 2023/12/13

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內地疫後消費回暖，但百貨復甦步伐相對滯後，內媒梳理發現，年內已有逾20間百貨商場因物業租約到期、經營不善、經營策略調整等原因宣告結業。

《浙江日報》旗下媒體平台「潮新聞」報導，臨近2023年尾，全國各地接連傳出老牌百貨關門的消息，包括開業12年的廣州天河城百貨東圃店發出停業通知，將於12月31日關閉；開業15年的杭州老牌百貨解百新元華百貨也於1日正式閉店。

此外，伴隨消費者30年之久的太平洋百貨徐匯店在8月尾終止經營，意味著太平洋百貨正式退出上海市場。北京當代商城中關村店、重慶百貨新世紀百貨利川商都、天津伊勢丹南京路店、武漢新世界百貨武昌店、上海置地廣場商廈、新世界百貨燕郊店、深圳國貿天虹商場等老牌百貨業都在今年紛紛離場。

在消費市場回暖的情況下，百貨業整體恢復力度仍然較弱。國家統計局數據顯示，今年前三季度，內地社會消費品零售總額342,107億元，按年增長6.8%。其中百貨店零售額按年增長7.7%，表現尚可。但同一時期，全國網上零售額的增幅卻達到11.6%。

另與「一站式吃喝玩樂購」體驗的購物中心相比，百貨業態亦明顯落後。王府井集團是目前全國規模最大、業態最全的商業零售集團之一，該公司今年前三季度營收約92.65億元，按年增長9.44%。但分業態看，百貨營業收入按年基本持平，明顯落後於旗下特賣場、購物中心業態。王府井表示，百貨店會員與非會員成交意願普遍不強，業態消費熱度普遍降低，百貨門店毛利率持續下滑。

在新型購物中心和電商網購的夾擊之下，傳統百貨的出路在哪？業內人士認為，電商平台突破時間、空間限制，輕松搭建24小時營業的「萬貨商場」。實體百貨已經很難做到更全、更快、更便宜，但可以深耕場景化體驗，為消費者帶來線下特有的驚喜。同時加強數字化建設，「揚長補短」激活新增長動能。

在數字化建設方面，較具有典型代表意義的銀泰百貨早在2019年，通過數字化進行商業底層邏輯重構，包括會員體系、交易系統、營銷系統、數據庫等100%雲化。今年4月以來，銀泰百貨全國60多家門店客流已回升至2019年的同期水平。

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責任編輯：易燕丹

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