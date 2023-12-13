惠譽降中國經濟增速預測至4.6% 警告債務挑戰增加

國際評級機構惠譽發表報告，預計中國經濟增速將從略高於5%放緩至4.6%。惠譽預計中國可能會更多地使用財政政策，並可能明智地部署以限制下行風險，但同時可能會導致財政赤字擴大，債務比率有進一步上行壓力。

惠譽又表示，受樓市放緩影響，地方政府融資平台（LGFV）的債務可能會繼續逐漸轉移到主權資產負債表上。

惠譽認為大中華區經濟前景中性，將繼續面臨外部需求低迷及內房行業挑戰等增長阻力，不過預計增長將大致穩定。惠譽表示，儘管大中華區自2019年以來的財政指標較A級同業有所下降，但大部分地區的政策緩衝可能有助於管理增長風險。

亞開行上調中國今年經濟預測 明年維持不變

另一方面，亞洲開發銀行表示，亞洲發展中國家今年經濟增長料將強於之前預期，主要由於中國經濟復甦。



亞開行上調亞洲發展中國家今年經濟增長預測，從9月時預估的4.7%，上調至4.9%，明年經濟增長預測維持在4.8%不變。亞開行同時將中國今年經濟增長預測從之前的4.9%上調至5.2%，明年經濟增長預測維持在4.5%不變。

責任編輯：蒯宇澄

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