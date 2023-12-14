周海媚搶救病歷外洩 涉事醫院職員被行拘（更新版）

藝人周海媚周一（11日）在北京病逝，終年57歲。工作室昨晚公布死訊後，網上流傳一張疑是周海媚的電子病歷照片。北京市公安局順義分局周四（14日）通報，涉案36歲男子符某某出於炫耀目的，將一名病患的個人病歷拍照發至微信群，造成惡劣社會影響，已被依法行政拘留。

*更新警方報道

內媒《新京報》昨引述知情人士說法稱，涉事兩人中一人為醫院職工，另一人為該職工的朋友。目前涉事職工已被暫停執業，醫院正等待警方進一步調查結果。涉事醫院工作人員向媒體證實，網傳病歷確是該醫院真實病歷。工作人員稱，後續將根據警方調查結果，進一步調查處理。

網傳圖片顯示，11日晚，北京中醫醫院順義醫院急診科接診一名57歲女患者，姓名一欄寫著「周海媚」三字。患者詳細的身體狀況、現病史、既往病史和體格檢查等信息均清晰可見，引發網友質疑洩露病歷者行為侵犯患者隱私。

四川縱目律師事務所張柄堯表示，根據民法典人格權編第六章的規定，自然人享有隱私權。任何組織和個人不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方式侵犯他人的隱私權。具體到此案中，雖然周海媚已經去世，但《民法典》第994條規定，死者的姓名、肖像、名譽、榮譽、隱私、遺體等受到侵害的，其配偶、子女、父母有權依法請求行為人承擔民事責任。

責任編輯：易燕丹

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