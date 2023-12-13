周海媚搶救病歷被外洩 北京衛健部門介入調查

藝人周海媚周一（11日）在北京病逝，終年57歲。工作室昨晚公布死訊後，網上流傳一張疑是周海媚的電子病歷照片，北京市順義區衛健委表示，已關注到相關情況，正介入調查。

網傳圖片顯示，11日晚，北京中醫醫院順義醫院急診科接診一名57歲女患者，姓名一欄寫著「周海媚」三字。患者詳細的身體狀況、現病史、既往病史和體格檢查等信息均清晰可見，引發網友質疑洩露病歷者行為侵犯患者隱私。

對此，北京市順義區衛健委工作人員回應稱，已關注到相關情況，「業務科室在處理這個事情，調查出來後會第一時間對外公布結果。」

另據紅星新聞消息，涉事醫院宣傳科一名工作人員證實，網傳病歷是真實的，醫院正在調查該病歷是如何洩露，並會實事求是對外公布調查結果。

四川縱目律師事務所張柄堯表示，根據民法典人格權編第六章的規定，自然人享有隱私權。任何組織和個人不得以刺探、侵擾、洩露、公開等方式侵犯他人的隱私權。具體到此案中，雖然周海媚已經去世，但《民法典》第994條規定，死者的姓名、肖像、名譽、榮譽、隱私、遺體等受到侵害的，其配偶、子女、父母有權依法請求行為人承擔民事責任。

責任編輯：易燕丹

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