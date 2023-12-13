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內地11月新增貸款及社融增量均遜預期

經濟脈搏 17:08 2023/12/13

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人民銀行公布，內地11月新增人民幣貸款1.09萬億元，社會融資規模增量2.45萬億元，分別較上月多3516億元及4556億元，但均不及市場預期。

廣義貨幣（M2）供應量按年增10%，比上月回落0.3個百分點，創去年3月來新低。狹義貨幣（M1）餘額67.59萬億元，按年增1.3%，增速分別比上月末和上年同期低0.6個和3.3個百分點。 二者剪刀差較上月進一步擴大，反映資金活化效率偏低，當前企業及居民的信心尚需恢復。

另當月人民幣存款增加2.53萬元，較去年同期少增4273億元。

分析師指，數據顯示經濟復甦依舊緩慢，考慮到中央經濟工作會議將貨幣供給量作為貨幣政策目標，近期降準的可能性有所提升。

浙商證券首席經濟學家李超認為，貨幣端預計將維持緊平衡，考慮到國際收支平衡壓力，降息較難，年內降準的機率也不大，降準或明年第一季。目前我國政策重心正由貨幣政策主導向產業政策、財政政策主導切換，預期貨幣政策輔助產業、財政政策，信貸投放保持平穩有序，避免大起大落，結構有增有減。

溫彬認為，在中央經濟工作會議提出「穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效」以及信貸投放「總量適度、節奏平穩」的總基調下，貨幣信貸增長既會對實體經濟保持穩固支持力度 ，又會強調可持續地平穩投放，更好地匹配宏觀經濟發展和經營主體需求。金融機構將準確掌握貨幣信貸供需規律和新特點，加強貨幣供應總量和結構雙重調節，更好平滑月度和季度間波動，以信貸增長的穩定性促進我國經濟穩定增長。

責任編輯：陳建錫

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中國市場 經濟數據表現 降準 遜於預期 經濟 貨幣政策

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