中越發表聯合聲明 同意管控分歧維護南海和平

國家主席習近平今日結束訪問越南行程，中越發表聯合聲明，進一步深化和提升全面戰略合作夥伴關係、構建具有戰略意義的中越命運共同體，其中強調要更好管控及積極解決海上分歧，維護南海和地區和平穩定。

聲明聚焦六大方向，包括政治互信更高，安全合作更實，務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好。

在分歧管控解決更好中，聯合聲明特別提及雙方同意堅持通過友好協商，強化中越政府級邊界談判代表團及下設工作組，積極尋求雙方都能接受的、符合《關於指導解決中越海上問題基本原則協議》、《聯合國海洋法公約》在內國際法的基本和長久解決辦法。

雙方亦同意積極推動海上共同開發磋商和北部灣灣口外海域劃界磋商，推動上述兩項工作早日取得實質進展，將繼續積極開展海上低敏感領域合作，並加強南海漁業執法合作和生物資源養護合作，以及加強海上搜救合作。

此外，兩國同意繼續全面有效落實《南海各方行為宣言》，在協商一致基礎上早日達成實質、有效、符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的「南海行為準則」，並落實《南海各方行為宣言》高官會及聯合工作組會機制，管控好海上分歧，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的行動，共同維護海上穩定。

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責任編輯：袁瑋婧