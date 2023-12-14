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加拿大關切中菲衝突 中駐加使館批罔顧事實

經濟脈搏 09:00 2023/12/14

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加拿大對中國和菲律賓在南海的衝突表示關切，中國駐加使館批評加方罔顧事實、顛倒黑白，對中方的正當合法維權執法行動妄加指責，中方堅決反對。

使館發言人表示，中國對黃岩島及其附近海域、包括仁愛礁在內的南沙群島有無可爭辯的主權。菲律賓船隻未經中方允許擅自侵闖黃岩島和仁愛礁鄰近海域，中國海警依法採取必要措施，現場操作專業克制、合理合法。菲方違背自身承諾侵權挑釁在先，破壞地區和平穩定的是菲方不是中方。

南海航行自由沒有任何問題，中方尊重並支持各國依據國際法在南海享有的航行和飛越自由。南海仲裁案仲裁庭違反「國家同意」原則，越權審理、枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，所做裁決是非法的、無效的。中國不承認該非法裁決，不接受任何基於該非法裁決的主張和行動。

發言人又表示，南海是地區國家共同的家園，不應成為加、美等國尋求地緣政治私利的狩獵場。加拿大作為域外國家，為菲方侵犯中方主權撐腰打氣，違反《聯合國憲章》宗旨和原則，危害地區和平穩定，中方對此予以強烈譴責。中方將繼續依照國內法和國際法，採取必要措施，堅決應對任何侵權挑釁行徑。

責任編輯：陳建錫

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