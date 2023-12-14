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美國佛州新法 禁公立大學招中國研究生入實驗室工作

國情動向 11:54 2023/12/14

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美國佛羅里達州實施新法例，禁止中國研究生和博士後進入12所公立大學和學院研究室工作，當地高校教職工聯名請願抗議。

美國《科學》（Science）雜誌網站報道，針對受關注國家影響校園活動、竊取知識產權問題，佛羅里達州今年5月通過新法例，7月正式生效。當中規定州內公立大學和學院，禁止從中國、俄羅斯、伊朗、北韓、古巴、委內瑞拉和敘利亞等7個「受關注國家」的實體獲取資金或與其進行合作，包括向居住在這些國家的任何人提供研究合同。

法例同時指出，若學生能通過該州官員的嚴格審查，當該州理事會或州教育委員會認定相關互動「不會損害美國及其居民的安全或保障」時，才可獲得取錄，但具體如何實施尚不清楚。

佛羅里達州受到新法律約束的共有12所公立學院和大學，它們仍在制定相關規則。由於每年12月到1月初是向學生發放錄取通知書的時期，2024年秋季入學的學生已經受到影響。

「對招生的限制無疑是搬起石頭砸自己的腳。」佛羅里達大學計算化學系教授李成龍（音譯）指，這項法例還可能導致得到聯邦撥款支持的教師，與美國禁止對接受聯邦資助的人進行歧視的法律相衝突。

據了解，佛羅里達大學從上述7個「受關注國家」招收約350名研究生助理和200名博士後。該校逾280名教職員簽署請願信，並遞交至校長本·薩斯 （Ben Sasse） 和領導層，敦促學校平息目前混亂的局面，並支持開放的招聘政策。

聲明指：「我們迫切要求及時做出決定，允許我們招募頂尖的國際學生，無論其國籍如何。如果不迅速採取行動，可能會令優秀學生流失到其他大學，這種損害是不可逆的。」

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責任編輯：易燕丹

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