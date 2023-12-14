中央氣象台連發寒潮冰凍暴雪預警 廣鐵部分高鐵列車停運

中央氣象台今日（14日）繼續發布冰凍、暴雪黃色預警，並於上午10時發布最高級別的寒潮橙色預警。受北方降雪影響，廣鐵停運部分高鐵列車。

據中國天氣網，受強寒潮影響，今日上午8時至周日（17日）上午8時，中國大部地區將自西向東、自北向南先後降溫8至12℃，其中，內蒙古中部、陝西北部、吉林東南部、遼寧東部部分地區降溫超過20℃。

隨著寒潮逐步南下，預計周六（16日）前後，在冷空氣的「打壓」下，南方可能迎來「冷暖大逆轉」，部分地區降溫幅度可達14℃以上。

受北方降雪影響，廣鐵今明兩日停運部分計劃開行的高鐵列車，包括14日廣州南至香港西九龍G6501、香港西九龍至北京西G80次列車，以及15日北京西至香港西九龍G79、香港西九龍至廣州南G6502次列車。

另外，為保障師生安全和健康，河南鄭州洛陽、開封、安陽等9市明確，今日中小學、幼兒園停課一天，學生採取居家學習措施，復課時間將另行通知。

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責任編輯：易燕丹

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