新能源車迎寒潮暴雪考驗 車主抱怨續航大打折扣

內地寒潮暴雪來襲，新能源車在大雪天的耗能通常會增加，不少車主抱怨電池的續航能力大打折扣，並指部分地區公共充電樁正悄悄加價。

中央氣象台今日發布冰凍、暴雪黃色預警，以及最高級別的寒潮橙色預警。受極端寒冷天氣影響，不少新能源車主抱怨電池續航問題，特別是在北方地區，因為低溫會導致電池的放電速率加快，電池的儲電能力也會大幅降低。

有汽車業內人士表示，新能源車的關鍵技術不斷提升，許多品牌宣稱自己的產品續航里程能達到400至500公里，甚至更多。但在駕駛過程中，新能源車的標準續航里程與實際續航里程並不能做到完全一致，這也是消費者產生「里程焦慮」的原因。

他認為，目前新能源車的冬季續航問題依然需要技術攻關，但企業也應如實告知消費者產品續航的具體情況，不應存在誇大的成分。

不過與寒冬相比，車主更害怕充電漲價、且是悄悄地漲價。內地前瞻網報導，很多新能源車主發現，多地公共充電樁電費開始上調。有特斯拉（Tesla）車主說，部分地區的Tesla充電樁在優惠充電時段（晚上9時至次日上午9時）的電價，從原本的每度1.08元（人民幣，下同）漲到1.29元，「本來冬天電力就衰減，再加上充電費上漲，真像養了個『爹』。」

河南某電子科技有限公司運營總監魏紅鈺說，公共充電樁電費上調的主要原因是，充電站的服務費收入與建站、營運成本有倒掛的風險。一些充電樁運營企業也指，前期充電樁建設的高成本投入，以及長期的低價運營「搶市場」策略，讓他們面臨較大的經營壓力。

中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟數據顯示，今年首10個月，內地公共充電樁增量為72.8萬台，10月增量為6.3萬台，按年增長50.3%。充電樁數量增加在滿足新能源汽車快速發展的同時，也讓充電樁運營企業之間的競爭更加激烈。

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責任編輯：易燕丹

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