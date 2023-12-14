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國防部：美方不要用零和博弈思維臆測中國

國情動向 16:35 2023/12/14

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國防部敦促美方不要用零和博弈思維臆測中國。

美國防長奧斯汀就中國軍力擴張表示擔憂，中國國防部回應稱，美方有關言論顛倒黑白，敦促美方不要以己度人，用零和博弈的思維臆測中國。

國防部發言人張曉剛表示，美方有關言論罔顧事實、顛倒黑白，中方堅決反對。中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，發展軍力旨在捍衛國家主權、安全、發展利益，維護世界和地區和平穩定。中國堅持奉行防禦性國防政策，發展軍力旨在捍衛國家主權、安全、發展利益，維護世界和地區和平穩定。

中方敦促美方不要以己度人，用自身走過的稱霸道路鏡像中國，用零和博弈的思維臆測中國。美方需要做的是切實采取客觀理性態度，與中方相向而行，樹立正確認知、有效管控分歧，以實際行動踐行有關承諾，為推動兩軍關系重回正軌創造條件。

奧斯汀在本月稍早一個論壇上表示，中國是唯一有重塑國際秩序的意圖、也愈來愈有這種力量的對手。中國希望美國在國際上被孤立，在國內出現分裂，但美國可以共同避免這種情況。美國與盟友和夥伴一起，在應對中國挑戰和打造更加安全的印太環境方面取得了非凡進展。

責任編輯：陳建錫

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