京滬大招救樓市：降首二套首期、放寬普宅認定

北京、上海今日（14日）宣布分階段大幅調整多項樓市政策，刺激市場需求，兩地首套房首付比例分別劃一降至30%，以及降至不低於30%，而二套首付比例則視乎區份降至最低40%，另降低銀行新發放的房貸利率下限，放寬普通住宅認定標準。北京還把房貸年限從現時的最長25年改為30年。

北京方面，本次調整下調了新發放房貸最低首付款比例，在全國統一政策的基礎上，將當地首套住房個人住房貸款（含商業性個人住房貸款、住房公積金個人住房貸款，下同）最低首付款比例統一下調為30%；二套住房個人住房貸款最低首付款比例下調為城六區50%、非城六區40%。

在早年當地房價過快上行時代，對房貸年限從嚴管控所設定的25年，在本次調整後恢復至30年。

降低商業銀行新發放房貸利率政策下限，城六區首套、二套利率政策下限不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR）加10個點子、不低於相應期限貸款市場報價利率加60個點子。非城六區首套、二套利率政策下限為不低於相應期限貸款市場報價利率、不低於相應期限貸款市場報價利率加55個點子。

對普通住宅認定標準進行優化，當地現行普宅標準為2014年發布，與市場實際情況存在一定差距。此次對普宅的建築面積、價格標準進行了適當上調，把五環內成交價格在每平方米85000元（人民幣，下同）、六環外成交價格在每平方米45000元以下等的住房視為普宅，只看單價而不看總價。

首付比例、新貸利率政策下限、普宅標準三項調整分別在12月14日、12月15日，以及明年1月1日生效。

上海方面，首套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率減10個點子，最低首付款比例調整為不低於30%；二套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率加30個點子，最低首付款比例調整為不低於50%。

為支持「五個新城」和南北轉型重點區域高質量發展，在自貿區臨港新片區以及嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山6個行政區全域實行差異化政策，二套住房商業性個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限貸款市場報價利率加20個點子，最低首付款比例調整為不低於40%。

可以享有優惠政策的普通住宅條件一為五層或以上的多高層住房，以及不足五層的老式公寓、新舊式里弄等；二是單套建築面積144平方米以下。

有關調整在12月15日起生效。

責任編輯：陳建錫