李強據報率團出席明年1月達沃斯論壇

國務院總理李強據報將率領政府高級官員，出席明年1月在達沃斯舉行的世界經濟論壇，以展示中國對企業的開放態度。

路透社引述消息人士報道，李強將率領一個規模異常龐大的代表團出席達沃斯論壇，預計該代表團是由參與經濟和外交事務管理部委的高級官員組成。

是次行程的資訊尚未公開，如果成行，將是自2017年國家主席習近平出席達沃斯論壇以來，中國派出最高級別官員出席的一次。

一位了解閉門討論情況的消息人士透露，中國派出強大陣容是為了體現其「對外界的開放，以及緩解部分外部壓力」。但消息人士強調，由於涉及許多中國高級官員的日程安排，不排除計劃會有變動。

達沃斯論壇定於明年1月15日至19日舉行，預計吸引全球眾多政商界領袖參與。

報道指，中國消費者支出乏力、西方國家對中國製造的商品需求減弱、地方政府財政狀況惡化、房地產開發商拖欠債務的情況日益嚴重，均加劇中國經濟所面臨的壓力。中國政府正努力應對疫後經濟復甦發力的局面，並努力吸引海外投資者。

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責任編輯：易燕丹

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