耶倫冀明年再訪華 稱首要加快美中氣候、金融合作

▲ 那倫表示有意明年再次訪華。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）表示，她明年處理美中關系的首要任務，包括計劃對中國進行第二次訪問，以及採取措施加快兩國在氣候風險和金融市場方面的合作。

耶倫周四（14日）出席美中貿易全國委員會晚宴時表示，華府不想與中國脫鉤，正在努力建立持久的溝通渠道，以便在問題發生時予以應對，「我們不尋求解決所有分歧，也不尋求避免所有衝擊，這不現實。我們目標是使我們的溝通具有韌性，這樣當出現分歧及衝擊時，就能防止誤解導致事態升級並造成傷害」。

她強調，計劃繼續就中國的國家安全行動向其施壓，要求中方回應如何應對地方債務和房地產問題，繼續敦促中國在非市場行為和外匯行為方面保持透明度。

耶倫又表示，為確保在出現金融壓力時做出快速反應，美中兩國將促進兩國金融監管機構之間的交流，類似華府已經與歐盟和英國等主要金融中心定期進行的交流。兩國還要在促進技術交流，探討如果兩國中任何一國的一家全球系統重要性銀行倒閉，兩國司法管轄區將如何應對，以及如何協調應對。

對於耶倫呼籲中國轉變經濟政策，稱國企作用過大會限製增長，安全機構作用過大會阻礙投資。在北京，外交部發言人毛寧回應表示，中方始終認為發展健康穩定的中美經貿關係有利於中美兩國，也有利於世界。 願同美方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，落實中美元首三藩市會晤達成的共識，共同推動雙邊經貿關係健康穩定發展。

毛寧指出，中方也希望美方能夠言行一致，不要一邊重申要同中方合作，不尋求同中方「脫鉤，一邊又不斷地對中國企業揮舞制裁的「大棒」。

責任編輯：陳建錫