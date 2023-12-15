內地11月樓價按年跌幅擴大至0.2% 按月五連跌

▲ 內地11月樓價繼續走低。

國家統計局公布，11月份70大中城市商品住宅交易規模有所上升，銷售價格按月總體延續降勢、按年有漲有降。測算數據，當月樓價按年降0.2%，比上月擴大0.1個百分點，為七個月最大降幅；按月降0.3%，降幅與上月相同，連續五個月下降。分析人士指，市場信心疲弱，房地產行業仍未度過寒冬。

新建商品住宅方面，按月看，當月一線城市銷售價格下降0.3%，降幅與上月相同，其中北京、廣州和深圳分別下降0.1%、0.9%和0.8%，上海上漲0.6%。二線城市銷售價格下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點。三線城市銷售價格下降0.4%，降幅比上月收窄0.1個百分點。

按年看，一線城市銷售價格上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點，其中，北京和上海分別上漲1.9%和4.7%，廣州和深圳分別下降2.4%和3.1%。二線城市銷售價格上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。三線城市銷售價格下降1.6%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

二手住宅方面，按月看，當月一線城市銷售價格下降1.4%，降幅比上月擴大0.6個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降1.4%、1.5%、1.0%和1.5%。二、三線城市銷售價格分別下降0.7%和0.8%，降幅比上月均擴大0.2個百分點。

按年看，一線城市銷售價格下降2.9%，降幅比上月擴大1.0個百分點，其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降1.4%、3.3%、4.3%和2.5%。二、三線城市銷售價格分別下降3.6%和3.9%，降幅比上月均擴大0.3個百分點。

責任編輯：陳建錫