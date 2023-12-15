內地11月消費、投資增速遜預期 工業勝預期

▲ 內地公布11月消費工業及投資數據。

國家統計局公布，內地11月社會消費品零售總額按年增長10.1%，增速較上月加快2.5個百分點；規模以上工業增加值增長6.6%，增速加快2個百分點，接近兩年新高。前11個月城鎮固定資產投資按年增長2.9%，與上個月持平。當月消費、投資數據的表現均差過市場預期，而規上工業增速則好過預期。

當月社零總額42505億元（人民幣，下同），按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額36530億元，增長10.0%；鄉村零售額5975億元，增長10.4%。按消費類型分，商品零售36925億元，增長8.0%；餐飲收入5580億元，增長25.8%。服裝、鞋帽、針紡織品類，通訊器材類，體育、娛樂用品類，汽車類，金銀珠寶類商品零售額分別增長22.0%、16.8%、16.0%、14.7%、10.7%。前11個月，社零售總額427945億元，增長7.2%，加快0.3個百分點。

當月規模以上工業，分三大門類看，採礦業增加值增長3.9%，製造業增長6.7%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.9%。分經濟類型看，國有企業增加值增長7.3%；股份制企業增長7.2%，外商及港澳台商投資企業增長4.4%；私營企業增長5.2%。分產品看，太陽能電池、服務機器人、集成電路產品產量分別增長44.5%、33.3%、27.9%。前11個月，規模以上工業增加值按年增長4.3%，加快0.2個百分點。

前11個月固定資產投資（不含農戶）460814億元，分領域看，基礎設施投資增長5.8%，製造業投資增長6.3%，房地產開發投資下降9.4%。分產業看，第一產業投資下降0.2%，第二產業投資增長9.0%，第三產業投資增長0.3%。民間投資下降0.5%，扣除房地產開發投資，民間投資增長9.1%。

國統局指，隨著各項宏觀政策發力顯效，國民經濟持續回升向好。但要看到外部不穩定不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，經濟回升向好基礎仍需鞏固。市場人士指，從結構上看，有效需求不足的問題仍相對突出，預期中經會後的宏觀政策將適度發力，促進消費和內需穩步恢復。

分析：11月內地經濟延續弱修復 市場盼後續政策加力

責任編輯：陳建錫