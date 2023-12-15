內地前11月房地產開發投資按年跌9.4% 稍勝預期

內地1至11月全國房地產開發投資104,045億元（人民幣，下同），按年下降9.4%，降幅擴大0.1個百分點，但稍勝預期。

國家統計局公布，前11個月，房屋新開工面積87456萬平方米，下降21.2%。其中，住宅新開工面積63737萬平方米，下降21.5%。房屋竣工面積65237萬平方米，增長17.9%。其中，住宅竣工面積47581萬平方米，增長18.5%。

商品房銷售面積100509萬平方米，按年下降8.0%，其中住宅銷售面積下降7.3%。商品房銷售額105318億元，下降5.2%，其中住宅銷售額下降4.3%。11月末，商品房待售面積65385萬平方米，按年增長18.0%。其中，住宅待售面積增長20.4%。

房地產開發企業到位資金117044億元，按年下降13.4%。其中，國內貸款14227億元，下降9.8%；利用外資42億元，下降35.1%；自籌資金38505億元，下降20.3%；定金及預收款39583億元，下降10.9%；個人按揭貸款19982億元，下降8.1%。

內地11月消費、投資增速遜預期 工業勝預期

內地11月樓價按年跌幅擴大至0.2% 按月五連跌

責任編輯：易燕丹

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