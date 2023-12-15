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新政落地 上海多個新盤售樓處開通宵迎客

國情動向 10:22 2023/12/15

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上海多個新盤售樓處開通宵迎客。（配圖）

上海一系列救樓市政策今起生效，當地一些新盤的售樓處在昨日（14日）消息公布後立改通宵營業，尋求飲政策「頭啖湯」。有千萬級的二手樓當晚成交。

澎湃新聞記者昨晚走訪上海市面，發現有房企已即時宣布旗下多個售樓處「24小時不打烊」，另一房企專案售樓處工作人員亦表示接到「24小時待命」的通知。寶山區一個樓盤的行銷人士透露，公司內部也第一時間解讀新政，了解置換新客戶動向，並採取了新的拓客措施，但效果還得看市場反應。

二手樓方面亦受惠於放寬普宅標準，有浦東中介即時取得成交，但記者走訪多個中介門市，即時簽約的案例並不多見，多數中介仍在和業主電話溝通的階段。一名中介透露，因政策也是剛落地，主要還是先和客戶保持溝通，告訴他們政策利好，建議積極入市。現階段來主動諮詢的，基本是前期有需求的客戶。

上海中原地產市場分析師盧文曦指，新政將有助提振市場信心，促進交易量增加，尤其是目前正好處於價格談判中的購房者，會加快其出手的節奏。另一業內人士指，本次政策出台將進一步發揮好政策效應，有力支持房地產市場的活躍度。在各市場參與者努力下，當地市場將呈現穩中向好態勢。

《上海證券報》的記者今日向當地銀行業了解，多家銀行表示已開始執行新的住房信貸政策，首套房貸利率降至4.1%，二套房貸利率低至4.4%。

責任編輯：陳建錫

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