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國統局：全年預期目標有望較好完成 不會出現通縮

經濟脈搏 10:44 2023/12/15

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國家統計局表示，11月份國民經濟回升向好，工業、服務業、消費、出口這些指標都在持續改善，高質量發展紮實推進，全年發展主要預期目標有望較好完成。

國統局新聞發言人劉愛華指，隨著擴大內需政策的逐步落實見效，消費將逐步從疫後恢復轉向持續擴大，當前經濟運行中存在的有效需求不足問題有望得到逐步緩解，價格低位運行狀況也會得到改善，不會出現通貨緊縮。

房地產市場仍處調整之中

房地產方面，開發投資負增長持續擴大，劉愛華指，數據顯示房地產市場仍然處於調整之中。但在房地產領域一系列優化調整政策的作用下，近期房地產市場部分指標繼續呈現邊際改善的跡象。中經會亦提出，要積極穩妥化解房地產風險，一視同仁滿足不同所有制房地產企業的合理融資需求，加快構建房地產發展新模式。從這些政策來看，未來隨著各地區各部門進一步深化落實房地產領域有關政策，政策效應將持續顯現，房地產市場形勢有望進一步趨於改善。

劉愛華表示，儘管當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，國內有效需求不足，部分行業產能過剩，社會預期偏弱，部分領域風險隱患仍然較多，但綜合來看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素。下階段要切實增強經濟活力、防範化解風險、改善社會預期，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

內地11月消費、投資增速遜預期 工業勝預期

內地前11月房地產開發投資按年跌9.4% 稍勝預期

責任編輯：易燕丹

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