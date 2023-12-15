商務部：台灣對大陸商品進口禁令構成貿易壁壘

▲ 商務部指台灣對大陸商品進口禁令構成貿易壁壘。

商務部結束對台灣的貿易壁壘調查，認定台方制定並正實施的對大陸產品的進口禁令已構成貿易壁壘。台經貿辦表示，大陸說法不符合事實。

商務部發言人指，根據世貿（WTO）規則，台灣地區應給予大陸與其他世貿成員平等的出口待遇，《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）明確雙方應「逐步減少或消除雙方之間實質多數貨物貿易 的關稅和非關稅壁壘」。但台灣對大陸進口禁令有擴大趨勢，截至11月，台灣共對大陸2509項產品禁止進口。

發言人指，根據《對外貿易壁壘調查規則》相關規定，商務部認定台灣地區對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，對大陸相關產業及企業造成負面貿易影響。

國台辦對商務部的調查結果表示支持，強調台方違反ECFA有關條款，損害了大陸相關產業和企業利益，也損害台灣消費者利益，將研究採取相應措施。

台灣的經貿辦回應，大陸如有誠意可與台灣討論，雙方都是WTO成員，有貿易問題可循WTO機制處理。據台方了解，大陸未向WTO提出任何貿易壁壘調查案件。大陸面對台灣片面進行的貿易璧疊調查及今日宣布的調查結果，已違反WTO相關機制與規範，且完全不符合事實，台方絕不接受。

當局已與台商溝通及進一步研究、盤點影響情況，並啟動相應措施確保台灣企業權益。

台媒《聯合報》指，以當前兩岸關係，雙方要就此展開磋商絕無可能，料明年1月13日台灣大選結果將決定北京的下一步動作。

責任編輯：陳建錫