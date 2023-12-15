北京地鐵追尾｜車廂傳人疊人 孕婦被壓至腿骨折（多圖）

北京地鐵昌平綫發生追尾，逾500人送院檢查。有乘客憶述事發後車廂內的人全被壓倒，有孕婦被人群壓得腿骨折，只能躺在地上等待救援。

綜合內媒報道，事發地西二旗站是北京鐵路網絡大客流站區之一，每日要承擔35萬人次的客流量，8萬人在這裡度過早晚高峰。

一名在斷裂車廂位置的乘客憶述，列車在西二旗站駛出後，突然有廣播說要臨時停車。幾分鐘後列車重新啟動，就聽到一聲巨響，車廂內漆黑一片。「之後才知道我在的這節車廂和前車廂斷裂了，有10米左右。有人從斷裂處掉到地面，大部分人摔倒在車廂內。我是被中間隔斷的物體打到了腿，不過不嚴重。」

在地鐵車頭位置的李先生說，昨日的乘客似乎比往日更多，晚高峰時人擠著人。事發時，車廂裡所有人都順著衝力往前倒，後面的人壓著前面的人。他看見有個孕婦被人群壓得腿骨折，起不了身，只能躺在地上等待救援。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

事故發生後，乘客在救援人員的組織下，沿著落滿積雪的軌道兩側往西二旗站的方向走。多名乘客反映，現場安排了接駁大巴，一些乘客選擇乘坐大巴撤離，也有很多乘客選擇自行離開。

乘坐接駁大巴的唐先生表示，大巴車只將乘客送到沙河地鐵站，很多想前往西二旗地鐵站的乘客只能冒雪徒步。但即使到了西二旗地鐵站，乘客仍面臨打不到車、擠不上公交的情形。

同樣乘坐接駁大巴的王先生指，由於道路上很多步行的乘客，路邊也全是吊車、消防車、警車還有救護車，地上積了很厚的雪，交通基本處於癱瘓狀態。下了接駁大巴後，他和同行旅客沿路走二三十分鐘，仍然未能打到車。無奈之下，王先生只好攔了一輛私家車，請求車主將自己帶到方便打車的地方，直到午夜12時左右才回到家。

北京交通委確認兩地鐵追尾 515人送院 102人骨折

北京地鐵車廂通道行駃中斷成兩截 逾30人受傷 （有片）

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁